  ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договорилось о сотрудничестве с опытным тренером
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 15:44
К киевской команде присоединился тренер вратарей Михаил Федунов

ФК Динамо Киев. Михаил Федунов

Опытный украинский тренер вратарей Михаил Федунов договорился о сотрудничестве с киевским «Динамо». Об этом официально сообщила пресс-служба «бело-синих».

«К тренерскому штабу первой команды «Динамо» присоединился тренер вратарей Михаил Федунов. Ранее он работал в клубах «Ильичевец» (2012-2017), «Подолье» (2020), «Левый Берег» (2021-2022) и «Полесье» (2022-2025).

В мариупольском «Ильичевке» Федунов работал с юношеским и дублирующим составами. В житомирском клубе Михаил Владимирович находился с 1 июля 2022 года и до приглашения в «Динамо».

Федунов родился 3 января 1979 в Донецке. У него есть лицензия А тренер вратарей УЕФА, а также тренерская лицензия В УЕФА», – сообщил киевский клуб.

футбол
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
McLay
І кого він натренує з таким ''досвідом''? А головним мабуть запросять із ''Полтави''.🥴
Перець
Такоє аби було 
