ВИДЕО. Удары Костюк, Свитолиной и Ястремской могут стать лучшими в 2025

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 декабря 2025, 08:33 | Обновлено 06 декабря 2025, 08:35
Удары украинок попали в итоговое голосование от WTA

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Удары украинских теннисисток – Марты Костюк, Элины Свитолиной и Даяны Ястремской – претендуют на звание лучшего в WTA-Туре в 2025 году.

Удары украинок попали в итоговое голосование от WTA. Проголосовать за представительниц Украины можна в комментариях к Instagram-посту, отправив соответствующую букву: С – за Костюк, D – за Свитолину, G – за Ястремскую.

Конкуренцию Марте, Элине и Даяна составляют: Онс Жабер, Каролина Мухова, Джессика Пегула, Линда Носкова, Жасмин Паолини, Беатрис Хаддад Майя и тандем Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Каждая теннисистка выиграла награду лучший удар месяца в 2025 году. Марта стала лучшей в марте, Элина – в апреле, Даяна – в июле.

видео Марта Костюк Даяна Ястремская Элина Свитолина WTA
