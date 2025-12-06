ВИДЕО. Удары Костюк, Свитолиной и Ястремской могут стать лучшими в 2025
Удары украинок попали в итоговое голосование от WTA
Удары украинских теннисисток – Марты Костюк, Элины Свитолиной и Даяны Ястремской – претендуют на звание лучшего в WTA-Туре в 2025 году.
Удары украинок попали в итоговое голосование от WTA. Проголосовать за представительниц Украины можна в комментариях к Instagram-посту, отправив соответствующую букву: С – за Костюк, D – за Свитолину, G – за Ястремскую.
Конкуренцию Марте, Элине и Даяна составляют: Онс Жабер, Каролина Мухова, Джессика Пегула, Линда Носкова, Жасмин Паолини, Беатрис Хаддад Майя и тандем Тимеа Бабош / Луиза Стефани.
Каждая теннисистка выиграла награду лучший удар месяца в 2025 году. Марта стала лучшей в марте, Элина – в апреле, Даяна – в июле.
