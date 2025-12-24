Свитолина проведет матч с четвертой ракеткой перед стартом Aus Open 2026

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) стала участницей «Недели открытия» Открытого чемпионата Австралии 2026.

14 января 2026 года украинка проведет выставочный матч против Аманды Анисимовой (США, WTA 4) на главном стадионе турнира – Rod Laver Arena.

Встреча пройдет в формате двух стандартных сетов и одного супертай-брейка до 10 очков в качестве решающей партии.

Также будут сыграны еще четыре выставочных поединка: Елена Рыбакина – Чжэн Циньвень, Александр Зверев – Лоренцо Музетти, Карлос Алькарас – Алекс де Минаур, Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим.

После матча Свитолиной и Анисимовой на Rod Laver Arena пройдет турнир AO 1 Point Slam, где с любителями будут соревноваться звезды тенниса: Ига Свентек, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Коко Гауфф, Наоми Осака, Даниил Медведев, Чжэн Циньвэнь, Феликс Оже-Алиассим и Жасмин Паолини.