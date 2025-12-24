Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
24 декабря 2025, 08:38 | Обновлено 24 декабря 2025, 08:40
Свитолина проведет матч с четвертой ракеткой перед стартом Aus Open 2026

Элина, Аманда Анисимова и другие топ-теннисисты станут участниками «Недели открытия»

Свитолина проведет матч с четвертой ракеткой перед стартом Aus Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) стала участницей «Недели открытия» Открытого чемпионата Австралии 2026.

14 января 2026 года украинка проведет выставочный матч против Аманды Анисимовой (США, WTA 4) на главном стадионе турнира – Rod Laver Arena.

Встреча пройдет в формате двух стандартных сетов и одного супертай-брейка до 10 очков в качестве решающей партии.

Также будут сыграны еще четыре выставочных поединка: Елена Рыбакина – Чжэн Циньвень, Александр Зверев – Лоренцо Музетти, Карлос Алькарас – Алекс де Минаур, Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим.

После матча Свитолиной и Анисимовой на Rod Laver Arena пройдет турнир AO 1 Point Slam, где с любителями будут соревноваться звезды тенниса: Ига Свентек, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Коко Гауфф, Наоми Осака, Даниил Медведев, Чжэн Циньвэнь, Феликс Оже-Алиассим и Жасмин Паолини.

Элина Свитолина Аманда Анисимова Australian Open 2026 выставочный матч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
