Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас и другие звезды. Детали: на AO-2026 любители поборются за A$1 млн
Australian Open
07 октября 2025, 22:57 |
132
0

Алькарас и другие звезды. Детали: на AO-2026 любители поборются за A$1 млн

Директор Australian Open Крейг Тайли анонсировал масштабный фестиваль на мейджоре

07 октября 2025, 22:57 |
132
0
Алькарас и другие звезды. Детали: на AO-2026 любители поборются за A$1 млн
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас и несколько других ведущих звезд тенниса сразятся с любителями на Открытом чемпионате Австралии 2026 в рамках совершенно нового турнира на выбывание под названием Million Dollar One Point Slam, победитель которого получит 1 миллион австралийских долларов (примерно 658 тысяч американских долларов).

В новом захватывающем событии десять игроков-любителей сразятся лицом к лицу с 22 лучшими мировыми звездами.

Матчи будут проходить до одного выигранного очка, победитель которого выходит в следующий раунд турнира. Проигравший выбывает. Участники будут определять, кто будет подавать, а кто принимать, благодаря «камень, ножницы, бумага.

Million Dollar One Point Slam будет работать по той же схеме, что и обычный турнир на выбывание (система плей-офф), и пройдет на стадионе Melburn Park за несколько недель до старта Australian Open 2026.

Хотя все подробности турнира, включая порядок проведения жеребьевки, пока не разглашаются, победитель – независимо от того, является ли он профессиональным игроком или любителем – получит приз в размере одного миллиона австралийских долларов.

Отборочные соревнования на турнир Million Dollar One Point Slam пройдут в Австралии и Мельбурне в течение первой недели турнира, а финал запланирован на арене имени Рода Лейвера.

Принять участие в соревновании могут все зарегистрированные в Tennis Australia.

«Сегодня я могу объявить, что первая ракетка мира Карлос Алькарас возглавит состав профессиональных игроков в турнире Million Dollar One Point Slam – захватывающем новом начинании, где одно очко может принести вам 1 миллион долларов. Прием заявок откроется в ближайшее время в клубах по всей стране, и в течение недели открытия квалифицировавшиеся игроки будут соревноваться за шанс сразиться с профессионалами на арене Рода Лейвера. Скоро будут объявлены новые громкие имена, и теперь у вас есть миллион причин взять ракетку в руки и подготовиться к январю», – заявил директор австралийского мейджора Крейг Тайли.

На Australian Open 2025 проводили соревнования под названием One Point Slam. Тогда призовой фонд составлял всего 60 тысяч долларов. Чемпионом стал австралиец Омар Джасика.

Australian Open 2026 пройдет с с 12 января по 1 февраля. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, а у женщин в 2025 году трофей завоевала Мэдисон Киз.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Рейтинг ATP. Синнер сократил отставание от Алькараса, хотя оба взяли трофеи
«Не так неожиданно». Тренер Синнера – о поражении Янника в финале US Open
Алькарас после трофея в Токио снялся с Мастерса в Шанхае. Известна причина
Крэйг Тайли Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Футбол | 07 октября 2025, 11:29 5
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»

Экс-тренер киевского клуба рассказал о сотрудничестве с Виктором Леоненко

ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07 октября 2025, 19:05 61
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией

Геннадий Синчук не сможет сыграть против Испании

Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Футбол | 07.10.2025, 17:27
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07.10.2025, 01:00
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Обидчица Ястремской наказала Андрееву и вышла в 1/8 финала турнира в Ухане
Теннис | 07.10.2025, 21:40
Обидчица Ястремской наказала Андрееву и вышла в 1/8 финала турнира в Ухане
Обидчица Ястремской наказала Андрееву и вышла в 1/8 финала турнира в Ухане
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 37
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 9
Футбол
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем