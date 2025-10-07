Алькарас и другие звезды. Детали: на AO-2026 любители поборются за A$1 млн

Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас и несколько других ведущих звезд тенниса сразятся с любителями на Открытом чемпионате Австралии 2026 в рамках совершенно нового турнира на выбывание под названием Million Dollar One Point Slam, победитель которого получит 1 миллион австралийских долларов (примерно 658 тысяч американских долларов).

В новом захватывающем событии десять игроков-любителей сразятся лицом к лицу с 22 лучшими мировыми звездами.

Матчи будут проходить до одного выигранного очка, победитель которого выходит в следующий раунд турнира. Проигравший выбывает. Участники будут определять, кто будет подавать, а кто принимать, благодаря «камень, ножницы, бумага.

Million Dollar One Point Slam будет работать по той же схеме, что и обычный турнир на выбывание (система плей-офф), и пройдет на стадионе Melburn Park за несколько недель до старта Australian Open 2026.

Хотя все подробности турнира, включая порядок проведения жеребьевки, пока не разглашаются, победитель – независимо от того, является ли он профессиональным игроком или любителем – получит приз в размере одного миллиона австралийских долларов.

Отборочные соревнования на турнир Million Dollar One Point Slam пройдут в Австралии и Мельбурне в течение первой недели турнира, а финал запланирован на арене имени Рода Лейвера.

Принять участие в соревновании могут все зарегистрированные в Tennis Australia.

«Сегодня я могу объявить, что первая ракетка мира Карлос Алькарас возглавит состав профессиональных игроков в турнире Million Dollar One Point Slam – захватывающем новом начинании, где одно очко может принести вам 1 миллион долларов. Прием заявок откроется в ближайшее время в клубах по всей стране, и в течение недели открытия квалифицировавшиеся игроки будут соревноваться за шанс сразиться с профессионалами на арене Рода Лейвера. Скоро будут объявлены новые громкие имена, и теперь у вас есть миллион причин взять ракетку в руки и подготовиться к январю», – заявил директор австралийского мейджора Крейг Тайли.

На Australian Open 2025 проводили соревнования под названием One Point Slam. Тогда призовой фонд составлял всего 60 тысяч долларов. Чемпионом стал австралиец Омар Джасика.

Australian Open 2026 пройдет с с 12 января по 1 февраля. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, а у женщин в 2025 году трофей завоевала Мэдисон Киз.

