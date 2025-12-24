Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский клуб попрощался сразу с 5 футболистами
Украина. Первая лига
24 декабря 2025, 23:23
Украинский клуб попрощался сразу с 5 футболистами

Пробой переживает серьезные кадровые изменения

Украинский клуб попрощался сразу с 5 футболистами
НК Пробой

«Пробой» Городенко из Первой лиги Украины в течение последней недели официально попрощался с 5 футболистами.

Команду покинули:

  • 24-летний полузащитник Роман Голодрига (3 матча)
  • 22-летний полузащитник Иван Дмитрук (23 матча, 2 гола
  • 22-летний защитник Валентин Пасичник (0 матчей)
  • 31-летний полузащитник Иван Сондей (72 матча, 21 гол)
  • 23-летний полузащитник Даниил Волынец (13 матчей)

По итогам 18 туров Первой лиги Украины сезона 2025/26 «Пробой» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в чемпионате Украины.

Ранее Sport.ua эксклюзивно сообщил и о других кадровых изменениях в составе «Пробоя».

Пробой Городенка Даниил Волынец Иван Сондей трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Facebook
