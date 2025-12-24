Украинский клуб попрощался сразу с 5 футболистами

«Пробой» Городенко из Первой лиги Украины в течение последней недели официально попрощался с 5 футболистами.

Команду покинули:

24-летний полузащитник Роман Голодрига (3 матча)

22-летний полузащитник Иван Дмитрук (23 матча, 2 гола

22-летний защитник Валентин Пасичник (0 матчей)

31-летний полузащитник Иван Сондей (72 матча, 21 гол)

23-летний полузащитник Даниил Волынец (13 матчей)

По итогам 18 туров Первой лиги Украины сезона 2025/26 «Пробой» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в чемпионате Украины.

Ранее Sport.ua эксклюзивно сообщил и о других кадровых изменениях в составе «Пробоя».