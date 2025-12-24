Украина. Первая лига24 декабря 2025, 23:23 |
Украинский клуб попрощался сразу с 5 футболистами
Пробой переживает серьезные кадровые изменения
24 декабря 2025, 23:23 |
«Пробой» Городенко из Первой лиги Украины в течение последней недели официально попрощался с 5 футболистами.
Команду покинули:
- 24-летний полузащитник Роман Голодрига (3 матча)
- 22-летний полузащитник Иван Дмитрук (23 матча, 2 гола
- 22-летний защитник Валентин Пасичник (0 матчей)
- 31-летний полузащитник Иван Сондей (72 матча, 21 гол)
- 23-летний полузащитник Даниил Волынец (13 матчей)
По итогам 18 туров Первой лиги Украины сезона 2025/26 «Пробой» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в чемпионате Украины.
Ранее Sport.ua эксклюзивно сообщил и о других кадровых изменениях в составе «Пробоя».
