Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алькарас завершил сотрудничество с тренером, с которым выиграл все трофеи
ATP
17 декабря 2025, 14:45 |
163
0

Карлос и Хуан Карлос Ферреро больше не работают вместе

Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Карлос Ферреро и Карлос Алькарас

22-летний лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас завершил сотрудничество с тренером Хуаном Карлосом Ферреро.

«Мне очень трудно писать этот пост... После более чем семи лет совместной работы мы с Хуанки решили завершить наше сотрудничество в качестве тренера и игрока. Спасибо тебе за то, что воплотил в жизнь детские мечты. Мы начали этот путь, когда я был еще ребенком, и все это время ты сопровождал меня в невероятном путешествии, как на корте, так и за его пределами. И я наслаждался каждым шагом вместе с тобой.

Мы добрались до вершины, и я чувствую, что если наши спортивные пути и должны разойтись, то только на вершине. В памяти всплывает так много воспоминаний, что было бы несправедливо оставить только одно. Ты помог мне вырасти как спортсмену, но прежде всего как человеку. И кое-что, что я ценю очень сильно – я наслаждался процессом. Это то, что я сохраню – путь, который мы прошли вместе.

Сейчас для нас обоих наступают времена перемен, новых приключений и новых проектов. Но я уверен, что мы встретим их в правильном ключе, отдавая все силы, как мы всегда это делали. И всегда будем прибавлять. Я от всего сердца желаю тебе всего наилучшего во всем, что бы ни случилось. Я спокоен, потому что знаю, что мы дали друг другу все, что могли. Спасибо тебе за все, Хуанки!», – написал Карлос.

Разрыв профессиональных отношений подтвердил и сам Хуан Карлос Ферреро:

«Сегодня для меня тяжелый день. Один из тех, когда сложно подобрать правильные слова. Прощаться никогда не просто, особенно когда за плечами столько пережитых вместе моментов. Мы много работали, росли вместе и делили незабываемые эмоции. Я хочу поблагодарить тебя за время, доверие, за все, чему научила меня эта общая дорога, и прежде всего – за людей, которые были рядом на протяжении всего пути.

Я уношу с собой смех, преодоленные трудности, разговоры, поддержку в непростые моменты и чувство удовлетворения от того, что мне выпало быть частью чего-то по-настоящему особенного. Сегодня заканчивается очень важная глава моей жизни. Я закрываю ее с легкой грустью, но также с гордостью и с ожиданием того, что ждет впереди. Я знаю, что все пережитое подготовило меня к тому, чтобы стать лучше.

Спасибо тебе, Карлос, за доверие, за вложенные усилия и за то, что твое отношение к соревнованиям заставляло меня чувствовать себя по-настоящему особенным. Желаю тебе всего наилучшего – и в профессии, и в жизни. Я также хочу поблагодарить всю команду за то, что на протяжении всех этих лет вы облегчали мою работу. Благодаря вам я понял, что работа – это не только задачи и результаты, но и люди, которые идут рядом. Каждый из вас оставил след в моей жизни, который я никогда не забуду.

Мы были невероятной командой, несмотря на все трудности, и я уверен, что вы продолжите достигать больших успехов. Мне бы хотелось продолжить этот путь. И я убежден, что хорошие воспоминания и хорошие люди всегда находят способ пересечься снова. Спасибо тебе от всего сердца».

Алькарас и Ферреро начали сотрудничество в 2019 году, когда Карлосу было всего 15 лет. Вместе с Хуанки Карлос выиграл 24 трофея на уровне АТР, шесть титулов Grand Slam, восемь Мастерсов, а также стал первой ракеткой мира.

По теме:
ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
Рейтинг ATP. Украинец после финала 25-тысячника поднялся на 91 позицию
Финансовая гонка АТР. Кто заработал за 2025 год больше: Алькарас или Синнер
Карлос Алькарас (теннисист) Хуан Карлос Ферреро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
