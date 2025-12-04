Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 08:02 |
1650
0

Гецко считает, что клуб должен возглавлять тренер с гораздо большим авторитетом

ФК Динамо. Игорь Костюк

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко считает, что Игорь Костюк надолго не задержится в «Динамо» и посоветовал клубу более авторитетного тренера.

«Я убежден, что Игорь Костюк – ненадолго у руля. Это временный вариант: киевлянам нужен тренер, который был бы для них авторитетом. С другой стороны, я не завидую специалисту, который согласится заменить Костюка. Потому что «Динамо» нуждается в изменениях на всех уровнях. Речь идет о менеджменте, тренерском штабе, подборе исполнителей.

Приходится констатировать, что тот, кто есть – посредственный, и без преувеличения, 7-8 игроков вообще неизвестно, как оказались в команде. Но главное, как укрепить ряды, когда киевляне уже длительное время терпят фиаско на трансферном рынке. Сегодня динамовцы, образно говоря, уперлись в «дно», записав в клубную историю одно из самых позорных поражений. Самое досадное, что полтавчане, порадовав хорошей организацией игры, без особых усилий обогатились ценными тремя очками после сенсационной победы», – сказал Гецко.

Иван Гецко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
