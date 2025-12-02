Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард сборной Украины: «Динамо могло и тут опозориться. Беспомощные»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 13:29 |
509
0

Экс-форвард сборной Украины: «Динамо могло и тут опозориться. Беспомощные»

Очередной позор «Динамо», «Полтава» и «Кривбасс» – удивили Гецко

02 декабря 2025, 13:29 |
509
0
Экс-форвард сборной Украины: «Динамо могло и тут опозориться. Беспомощные»
ФК Динамо Киев

Программа 14 тура УПЛ закрывалась поединками «Динамо» – «Полтава» и «Шахтер» – «Кривбасс», которые завершились довольно неожиданно.

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему грандам отечественного футбола не удалось достичь нужного результата:

– После серии неудач на внутренней арене динамовцы, похоже, сделали ставку на завоевание Кубка Украины, что позволит им в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Но после матча с полтавчанами поймал себя на мнении, что киевлянам повезло, что четвертьфинал с «Ингульцем» состоится в марте. Если бы поединок был запланирован в ближайшие недели, то у динамовцев были бы все шансы опозориться и в этом турнире. Потому что такого беспомощного «Динамо» и не припомню.

– Но были надежды, что после смены тренера динамовцы хотя бы продемонстрируют желание сыграть через не могу, тем более в поединке с аутсайдером чемпионата.

– Я убежден, что Игорь Костюк – ненадолго у руля. Это временный вариант: киевлянам нужен тренер, который был бы авторитетом для них. С другой стороны, я не завидую специалисту, который согласится заменить Костюка. Потому что «Динамо» нуждается в изменениях на всех уровнях. Речь идет о менеджменте, тренерском штабе, подборе исполнителей. Приходится констатировать, что есть – посредственный, и без преувеличения, 7-8 игроков вообще неизвестно, как оказались в команде. Но главное, как укрепить команду, когда киевляне уже долгое время терпят фиаско на трансферном рынке. Сегодня динамовцы, образно говоря, уперлись в «дно», записав в клубную историю одно из самых позорных поражений. Самое досадное, что полтавчане, порадовав хорошей организацией игры, без особого труда обогатились ценными тремя очками после сенсационной победы.

– А ничья «Кривбасса» с «Шахтером» не удивила?

– При счете 2:1 в свою пользу криворожцы были близки забить в третий раз и тогда «горняки» уже не спаслись бы. Гости умело сыграли тактически, компактно действуя у своих владений и при первой возможности выбегали в контратаку.

– По вашему мнению, не обошлось ли без переоценки дончанами своих сил?

– Сложно сказать, хотя пижонство в действиях «горняков» прослеживалось. Желание чуть ли не закатить мяч в ворота визави их чуть не погубило. Благо, в компенсированное время сработала домашняя заготовка и все закончилось результативной ничьей.

Криворожцы показали, что, несмотря на последние неудачи, они будут претендовать на место на пьедестале почета. А вот о динамовцах, с их уровнем подготовки, этого не скажешь.

По теме:
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это очень большая потеря»
Иван Гецко инсайд Динамо Киев Динамо - Полтава Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс Украинская Премьер-лига
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Футбол | 02 декабря 2025, 07:47 6
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья

Самые интересные события 14-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Футбол | 01 декабря 2025, 17:34 180
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава

Серия неудачных для киевлян матчей теперь составляет четыре проигранных дуэли подряд

«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02.12.2025, 08:12
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Названа итоговая тройка призеров УПЛ. Динамо там отсутствует
Футбол | 02.12.2025, 11:30
Названа итоговая тройка призеров УПЛ. Динамо там отсутствует
Названа итоговая тройка призеров УПЛ. Динамо там отсутствует
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Футбол | 02.12.2025, 09:14
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 4
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 6
Другие виды
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем