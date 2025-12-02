Экс-форвард сборной Украины: «Динамо могло и тут опозориться. Беспомощные»

Программа 14 тура УПЛ закрывалась поединками «Динамо» – «Полтава» и «Шахтер» – «Кривбасс», которые завершились довольно неожиданно.

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему грандам отечественного футбола не удалось достичь нужного результата:

– После серии неудач на внутренней арене динамовцы, похоже, сделали ставку на завоевание Кубка Украины, что позволит им в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Но после матча с полтавчанами поймал себя на мнении, что киевлянам повезло, что четвертьфинал с «Ингульцем» состоится в марте. Если бы поединок был запланирован в ближайшие недели, то у динамовцев были бы все шансы опозориться и в этом турнире. Потому что такого беспомощного «Динамо» и не припомню.

– Но были надежды, что после смены тренера динамовцы хотя бы продемонстрируют желание сыграть через не могу, тем более в поединке с аутсайдером чемпионата.

– Я убежден, что Игорь Костюк – ненадолго у руля. Это временный вариант: киевлянам нужен тренер, который был бы авторитетом для них. С другой стороны, я не завидую специалисту, который согласится заменить Костюка. Потому что «Динамо» нуждается в изменениях на всех уровнях. Речь идет о менеджменте, тренерском штабе, подборе исполнителей. Приходится констатировать, что есть – посредственный, и без преувеличения, 7-8 игроков вообще неизвестно, как оказались в команде. Но главное, как укрепить команду, когда киевляне уже долгое время терпят фиаско на трансферном рынке. Сегодня динамовцы, образно говоря, уперлись в «дно», записав в клубную историю одно из самых позорных поражений. Самое досадное, что полтавчане, порадовав хорошей организацией игры, без особого труда обогатились ценными тремя очками после сенсационной победы.

– А ничья «Кривбасса» с «Шахтером» не удивила?

– При счете 2:1 в свою пользу криворожцы были близки забить в третий раз и тогда «горняки» уже не спаслись бы. Гости умело сыграли тактически, компактно действуя у своих владений и при первой возможности выбегали в контратаку.

– По вашему мнению, не обошлось ли без переоценки дончанами своих сил?

– Сложно сказать, хотя пижонство в действиях «горняков» прослеживалось. Желание чуть ли не закатить мяч в ворота визави их чуть не погубило. Благо, в компенсированное время сработала домашняя заготовка и все закончилось результативной ничьей.

Криворожцы показали, что, несмотря на последние неудачи, они будут претендовать на место на пьедестале почета. А вот о динамовцах, с их уровнем подготовки, этого не скажешь.