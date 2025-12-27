В ПСЖ удивлены позицией, которую занял Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался от сенсационного предложения парижского клуба о продлении контракта.

По информации испанских СМИ, французский гранд был готов сделать испанца самым высокооплачиваемым тренером в мире, предложив долгосрочное соглашение на рекордных финансовых условиях.

Впрочем, наставник не стал ставить деньги на первое место. Луис Энрике не хочет надолго привязываться к одному клубу и считает, что длительные контракты часто приводят к профессиональному выгоранию и конфликтам. Тренер предпочитает короткие соглашения, которые позволяют регулярно оценивать мотивацию и перспективы проекта. В «ПСЖ» удивлены такой позицией, но уважают решение специалиста и все еще надеются найти компромисс.