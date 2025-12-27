Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ПСЖ удивлены позицией, которую занял Луис Энрике
Франция
27 декабря 2025, 19:08 |
207
0

В ПСЖ удивлены позицией, которую занял Луис Энрике

Тренер отказался от долгосрочного контракта

27 декабря 2025, 19:08 |
207
0
В ПСЖ удивлены позицией, которую занял Луис Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался от сенсационного предложения парижского клуба о продлении контракта.

По информации испанских СМИ, французский гранд был готов сделать испанца самым высокооплачиваемым тренером в мире, предложив долгосрочное соглашение на рекордных финансовых условиях.

Впрочем, наставник не стал ставить деньги на первое место. Луис Энрике не хочет надолго привязываться к одному клубу и считает, что длительные контракты часто приводят к профессиональному выгоранию и конфликтам. Тренер предпочитает короткие соглашения, которые позволяют регулярно оценивать мотивацию и перспективы проекта. В «ПСЖ» удивлены такой позицией, но уважают решение специалиста и все еще надеются найти компромисс.

По теме:
Французский журналист: «Забарный – это большое разочарование»
Ливерпуль может подписать игрока ПСЖ на замену травмированному нападающему
Энрике не хочет видеть в ПСЖ одного из самых известных футболистов мира
Луис Энрике чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунину нашли возрастную замену. Его будущее под угрозой
Футбол | 27 декабря 2025, 15:46 0
Лунину нашли возрастную замену. Его будущее под угрозой
Лунину нашли возрастную замену. Его будущее под угрозой

Вильярреал может подписать Аарона Эсканделла

Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 27 декабря 2025, 09:08 5
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона

Виталий может перейти в «Галатасарай»

Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 27.12.2025, 06:47
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Теннис | 27.12.2025, 14:59
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45
Хоккей
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
25.12.2025, 22:53
Бокс
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
26.12.2025, 10:00 1
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем