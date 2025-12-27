Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 5 месяцев ожидания. Вирц забил первый гол в составе Ливерпуля
Англия
27 декабря 2025, 17:51 |
390
1

ВИДЕО. 5 месяцев ожидания. Вирц забил первый гол в составе Ливерпуля

Флориан отличился в матче с Вулверхэмптоном

27 декабря 2025, 17:51 |
390
1 Comments
ВИДЕО. 5 месяцев ожидания. Вирц забил первый гол в составе Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий полузащитник Флориан Вирц забил свой первый гол в составе «Ливерпуля» в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Забитый мяч, которого болельщикам пришлось ждать 5 месяцев, произошел на 42-й минуте после передачи Уго Экитике.

Интересно, что в предыдущем матче против «Тоттенхэма» Вирц отметился первым ассистом за 16 матчей в Английской Премьер-лиге.

ВИДЕО. 5 месяцев ожидания. Вирц забил первый гол в составе Ливерпуля

По теме:
Вирц впервые забил в АПЛ, а Ливерпуль уже в топ-4
Брентфорд с ассистом Ярмолюком обыграл Борнмут
Дубль Роналду и украденный гол: Аль-Наср разгромил соперника
Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Вулверхэмптон Флориан Вирц видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Теннис | 27 декабря 2025, 14:59 3
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки

Полина последовала примеру Камиллы Рахимовой и Марии Тимофеевой

Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 27 декабря 2025, 15:33 0
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 декабря в 16:00 по Киеву

Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 27.12.2025, 09:08
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Бокс | 27.12.2025, 09:29
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Вулверхемптон зараз у такій сраці, що йому навіть Вірц забиває
Ответить
+2
Популярные новости
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
25.12.2025, 21:15 8
Бокс
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 23
Футбол
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 6
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем