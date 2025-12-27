ВИДЕО. 5 месяцев ожидания. Вирц забил первый гол в составе Ливерпуля
Флориан отличился в матче с Вулверхэмптоном
Немецкий полузащитник Флориан Вирц забил свой первый гол в составе «Ливерпуля» в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».
Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Забитый мяч, которого болельщикам пришлось ждать 5 месяцев, произошел на 42-й минуте после передачи Уго Экитике.
Интересно, что в предыдущем матче против «Тоттенхэма» Вирц отметился первым ассистом за 16 матчей в Английской Премьер-лиге.
