Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Маркевич довел футболист до того, что он ушел из клуба
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 20:25 |
Легостаев был вынужден покинуть «Карпаты»

ФК Кудровка. Артем Легостаев

Футболист «Кудровки» Артем Легостаев вспомнил, как покинул «Карпаты» через Остапа Маркевича.

– Ты поиграл полгода в Карпатах-2. Получал ли ты вызовы на тренировки в основную команду? Удалось ли поработать с Маркевичами?

– Да, я помню, я приехал во вторую команду, потом пришел на тренировку. Маркевич старший пригласил. После этой тренировки я уже тренировался с первой, где-то 5-7 дней. Но после этой недели у меня сложились не очень хорошие отношения с младшим Маркевичем.

– Мне рассказывали, что в Карпатах Мирон Маркевич фактически не руководил командой, а это делал Остап.

– Ну как-то так и было, потому что старший Маркевич говорил, что все хорошо, все нормально, а от младшего всегда были какие-то неуместные претензии. Для меня это было непонятно. Я всегда хорошо отношусь к критике, но здесь один человек говорит, что хорошо, другой говорит, что это плохо, и я не знал, что мне делать.

– Тебе легко удалось покинуть клуб?

– Да, очень легко. Я даже не думал, что я что-то теряю. Конечно, Карпаты – это клуб с историей, но здесь я понимал, что если останется этот ТШ, то я не буду играть. Но хорошо, что я встретил Кудровку с родным тренерским штабом.

По теме:
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Андрия ЯНИЧ: «Имели возможность набрать минимум очков на пять больше»
Футболист сборной Украины ушел в Полесье из-за Ротаня. Мог играть в Динамо
