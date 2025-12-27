Андрия ЯНИЧ: «Имели возможность набрать минимум очков на пять больше»

Первую часть чемпионата «Заря» завершила на восьмом месте турнирной таблицы. Впечатлениями о прошедшей части сезона поделился защитник луганского клуба Андрия Янич.

– Первые шесть месяцев прошли хорошо для меня. 7 матчей мы не проигрывали, поэтому можно занести этот период нам в актив. Адаптироваться было не сложно. Мне все помогали, причем много балканцев в команде.

– Некоторый период времени ты не играл в стартовом составе, потом стал основным игроком «черно-белых». Что изменилось в твоем отношении за это время?

– В первую очередь, какой-то период времени потребовалось на адаптацию. Затем нашел себя и смог больше сконцентрироваться на тренировках, на игре и помогать команде. Самое главное, что главный тренер поверил в меня. Буду стараться никого не подводить.

– Самое главное качество центрального защитника, по твоему мнению?

– Защитник должен давать команде стабильность, уверенность, что сзади все хорошо. К тому же если ты физически готов, то можешь выигрывать больше дуэлей, единоборств.

– Важен ли рост для защитника?

– Рост имеет значение, но это не основное качество защитника. Важно, как и нападающему, всегда быть там, где нужно, выбирать правильную позицию на поле и общаться друг с другом.

– О каких матчах ты бы сказал – вот здесь, мы потеряли очки?

– Таких матчей, по сути, много. «Кривбасс», «Оболонь», «Верес», «Александрия», «Шахтер»… Имели возможность набрать минимум очков на пять больше в таблице. Но это уже дела прошлые. Главное – не останавливаться, работать и продолжать прогрессировать.

– Кстати: над чем надо поработать защитному звену, чтобы было больше матчей, в которых вы не пропускаете?

– Надо, чтобы больше было коммуникации в защитном звене. Я в команде еще не много времени. Сложно, когда ты не говоришь на одном языке с другими защитниками. Рома Вантух говорит на украинском, Джордан на португальском, Жуниньо и я можем общаться на английском. Но все мы стараемся учить язык. Нам просто нужно больше времени и больше матчей провести вместе, чтобы играть более качественно, понимать друг друга даже без слов. Мы стремимся к этому и к этому идем. Есть время поработать над всем этим в Турции на сборах.

– Как проводишь отпуск?

– У меня не было какого-то специального плана. Провожу время вместе с семьей и своей девушкой. Пользуясь возможностью, хочется пожелать всем мира, спокойного, тихого Нового года. Чтобы война в Украине окончилась. Это самое главное пожелание.