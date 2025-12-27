Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрия ЯНИЧ: «Имели возможность набрать минимум очков на пять больше»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 15:19 | Обновлено 27 декабря 2025, 15:24
121
0

Андрия ЯНИЧ: «Имели возможность набрать минимум очков на пять больше»

Центральный защитник «Зари» подвел итог первой части сезона

27 декабря 2025, 15:19 | Обновлено 27 декабря 2025, 15:24
121
0
Андрия ЯНИЧ: «Имели возможность набрать минимум очков на пять больше»
ФК Заря. Андрия Янич

Первую часть чемпионата «Заря» завершила на восьмом месте турнирной таблицы. Впечатлениями о прошедшей части сезона поделился защитник луганского клуба Андрия Янич.

– Первые шесть месяцев прошли хорошо для меня. 7 матчей мы не проигрывали, поэтому можно занести этот период нам в актив. Адаптироваться было не сложно. Мне все помогали, причем много балканцев в команде.

– Некоторый период времени ты не играл в стартовом составе, потом стал основным игроком «черно-белых». Что изменилось в твоем отношении за это время?

– В первую очередь, какой-то период времени потребовалось на адаптацию. Затем нашел себя и смог больше сконцентрироваться на тренировках, на игре и помогать команде. Самое главное, что главный тренер поверил в меня. Буду стараться никого не подводить.

– Самое главное качество центрального защитника, по твоему мнению?

– Защитник должен давать команде стабильность, уверенность, что сзади все хорошо. К тому же если ты физически готов, то можешь выигрывать больше дуэлей, единоборств.

– Важен ли рост для защитника?

– Рост имеет значение, но это не основное качество защитника. Важно, как и нападающему, всегда быть там, где нужно, выбирать правильную позицию на поле и общаться друг с другом.

– О каких матчах ты бы сказал – вот здесь, мы потеряли очки?

– Таких матчей, по сути, много. «Кривбасс», «Оболонь», «Верес», «Александрия», «Шахтер»… Имели возможность набрать минимум очков на пять больше в таблице. Но это уже дела прошлые. Главное – не останавливаться, работать и продолжать прогрессировать.

– Кстати: над чем надо поработать защитному звену, чтобы было больше матчей, в которых вы не пропускаете?

– Надо, чтобы больше было коммуникации в защитном звене. Я в команде еще не много времени. Сложно, когда ты не говоришь на одном языке с другими защитниками. Рома Вантух говорит на украинском, Джордан на португальском, Жуниньо и я можем общаться на английском. Но все мы стараемся учить язык. Нам просто нужно больше времени и больше матчей провести вместе, чтобы играть более качественно, понимать друг друга даже без слов. Мы стремимся к этому и к этому идем. Есть время поработать над всем этим в Турции на сборах.

– Как проводишь отпуск?

– У меня не было какого-то специального плана. Провожу время вместе с семьей и своей девушкой. Пользуясь возможностью, хочется пожелать всем мира, спокойного, тихого Нового года. Чтобы война в Украине окончилась. Это самое главное пожелание.

По теме:
Футболист сборной Украины ушел в Полесье из-за Ротаня. Мог играть в Динамо
Руслан КОСТЫШИН: «Было понятно, что этот футболист уйдет – и он ушел»
Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Футбол | 27 декабря 2025, 08:33 12
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо

Красничи переедет в Житомир

Сенегал – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 27 декабря 2025, 14:44 0
Сенегал – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Сенегал – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок пройдет 27 декабря в 17:00

Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 27.12.2025, 09:08
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Футбол | 27.12.2025, 13:22
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Стали известны планы Фьюри: бой-возвращение и суперпоединок
Бокс | 27.12.2025, 07:45
Стали известны планы Фьюри: бой-возвращение и суперпоединок
Стали известны планы Фьюри: бой-возвращение и суперпоединок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 12
Бокс
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 10
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 19
Футбол
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем