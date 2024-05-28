Источник: Сын Маркевича покинул Украину. Контракт с Карпатами будет прерван

Помощник главного тренера львовских «Карпат» 46-летний Остап Маркевич, который является сыном наставника команды Мирона Маркевича, покинул территорию Украины.

По информации источника, Остап Маркевич физически не работает во львовских «Карпатах» с середины мая. Причина – отъезд старшего тренера львовского клуба за границу в эти сроки. Отмечается, что с большой вероятностью сотрудничество «Карпат» со специалистом будет прервано.

Ранее сообщалось, что украинский тренер «Черноморца» Игорь Касьяненко не вернулся со сборов и сбежал за границу.