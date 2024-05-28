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Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 19:24 | Обновлено 28 мая 2024, 20:49
5515
16

Источник: Сын Маркевича покинул Украину. Контракт с Карпатами будет прерван

Специалист не работает с клубом с середины мая

28 мая 2024, 19:24 | Обновлено 28 мая 2024, 20:49
5515
16
Источник: Сын Маркевича покинул Украину. Контракт с Карпатами будет прерван
ФК Карпаты Львов. Остап Маркевич

Помощник главного тренера львовских «Карпат» 46-летний Остап Маркевич, который является сыном наставника команды Мирона Маркевича, покинул территорию Украины.

По информации источника, Остап Маркевич физически не работает во львовских «Карпатах» с середины мая. Причина – отъезд старшего тренера львовского клуба за границу в эти сроки. Отмечается, что с большой вероятностью сотрудничество «Карпат» со специалистом будет прервано.

Ранее сообщалось, что украинский тренер «Черноморца» Игорь Касьяненко не вернулся со сборов и сбежал за границу.

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Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 16
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Vovan78
А хулі так можна було? А чому іншим чоловікам виїзд заборонено? Чому бл..ть одним можна, а іншим х...й? Нехай Маркевич вийде і дасть внятну відповідь, на яких підставах його син, призовного віку, покинув територію України!
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+14
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Ron Noiill
Чекаєм що тепер те мямло Маркевич скаже. 
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+5
turist86
Не працює з середини травня, бо 18 травня закон про мобілізацію трохи змінили?
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+4
vazazh
Про родинку маркнвичкй я вже писав не раз. Нічого нового, обое - бл...
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+2
c_a_p2
Якщо правда то батьку треба їхати за сином... Згадав долю моїх родичів що зйоблися з України... 
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+2
Алекс 122
А в який спосіб він виїхав з України ?
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+1
Gargantua
семейство Маркевичей это такие лютые бандеровцы, что наверняка там уже давно есть и испанский, и польский паспорт.
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+1
Sergio
яблуня від яблуні
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0
mini.f
Вспомнился рассказ одного знакомого мента, который принимал участие в расследовании грабежа Маркевича бандитами. Он мне озвучил сумму денег которые бандиты забрали у него и я был в ох....е... Может его и живым оставили, потому что все отдал, а может это им так показалось... Цеховики тех времен и рядом с ним не стояли. А возмущаться его сыном не стоит, таких ухилятов в Украине - десятки тысяч, и стоит это не очень дорого, тем более папашка давно мультимиллионер, там может быть такой вариант, что военком сам напросился помочь. Вот в Одессе. только в прошлом году засадили одного военкома, так недавно еще одного там-же повязали. и так по всей Украине... Война, это очень прибыльное дело ....
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-2
Ron Noiill
Та то таке, ви воюйте, сідайте в тюрму ,платіть штрафи - а ті у кого зв'язки і гроші і так платять за ваше існування раби.
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-4
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