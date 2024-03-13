Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу

Похоже, что пример двух бывших представителей женского футбольного клуба «Кривбасс», SMM-специалиста Романа Лопатина и фотографа Романа Медведева, не вернувшихся в Украину после матчей Лиги чемпионов в Швеции, стал ориентиром для еще одного футбольного человека.

Как стало известно Sport.ua, речь идет о тренере по физподготовке одесского «Черноморца» Игоре Касьяненко, вошедшем в тренерский штаб Романа Григорчука в начале 2022 года.

Проведя в Одессе ровно два года, в начале января он вместе с командой «моряков» отправился на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться на Родину.

По неофициальной информации, свою работу в «Черноморце» Касьяненко прекратил ради дальнейшего бегства за океан. В отличие от остальных членов одесской команды, которые не пренебрегали выданным Министерством молодежи и спорта разрешения на выезд за границу во время военного положения в Украине, уроженец Луганска отправился в США. В этой стране беглец намерен «бросить якорь» вместе со своей семьей в тепленьком Майами. Однако пока Игорь Касьяненко бросил тень на одесский клуб, где в течение двух лет пользовался доверием коллег.

По его бегству из Украины продолжается расследование. В ФК «Черноморец» воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу вышеупомянутой ситуации и окончания проверки данного факта.