Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Лига чемпионов
15 октября 2023, 11:40 | Обновлено 15 октября 2023, 11:44
2911
26

Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ

Роман Лопатин и Роман Медведев нашли способ сбежать из страны

15 октября 2023, 11:40 | Обновлено 15 октября 2023, 11:44
2911
26
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
ФК Олимпик. Роман Лопатин

Два представителя «Кривбасса» сбежали за границу во время выезда команды на матч женской Лиги чемпионов.

SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев были в составе делегации и не вернулись в Украину. Отметим, что Лопатин – бывший пресс-атташе донецкого «Олимпика».

Сообщается, что «Кривбасс» по этому поводу обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины и к пограничникам.

9 сентября состоялся утешительный матч за 3 место группы 1-го раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Линчепинг» (Швеция) и «Кривбасс» Кривой Рог (Украина). Игра завершилась победой шведской команды со счетом 3:0. В дебютной игре еврокубкового турнира украинская команда уступила 0:4 французскому «Парижу». Оба матча состоялись в Линчепинге.

По теме:
Женская Лига чемпионов. Разгромы от Аякса, Бенфики и Славии
Ворскла уступила действующим чемпионкам Италии в квалификации женской ЛЧ
Рома – Ворскла. Женская ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов по футболу среди женщин
Источник KDK
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Футбол | 14 октября 2023, 18:10 1
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С

Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
Футбол | 15 октября 2023, 09:20 34
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией

Валерий Василенко итожит нервную победу «сине-желтых» над Северной Македонией

Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Футбол | 14.10.2023, 17:57
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Дания уверенно обыграла Казахстан, Венгрия победила Сербию
Футбол | 14.10.2023, 23:47
Дания уверенно обыграла Казахстан, Венгрия победила Сербию
Дания уверенно обыграла Казахстан, Венгрия победила Сербию
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
Футбол | 14.10.2023, 16:37
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
Комментарии 26
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
А на хіба вони взагалі були у складі делегації?
SMM-спеціаліст точно не треба. Фотки можна і з сайту шведок взяти.
Так що керівництво клубу теж в долі. І до речі, чому кіпіш підняли лише через місяць?
Ответить
+4
Показать Скрыть 5 ответов
Gargantua
куда сбежали можно наверное даже не гадать
Ответить
0
Показать Скрыть 12 ответов
Лютый Кандибобер
повезло так повезло...
Ответить
-4
Mr Voevudskiy
Спасибо вільній країні с закрытыми кордонами и тотальной могилизацией мужиков.
Ответить
-8
Показать Скрыть 4 ответа
Nick.Grabowski
Напевно перестали вірити словам Аретовича-Арахмії-Баканова-Гордона і ко.... про перемогу, про незламність, про честь, про героїчність 
Ответить
-9
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 4
Футбол
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
15.10.2023, 00:10 6
Футбол
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
15.10.2023, 01:43
Бокс
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
14.10.2023, 18:22 20
Футбол
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
14.10.2023, 18:29 7
Футбол
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 81
Футбол
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
13.10.2023, 11:35 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем