Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Роман Лопатин и Роман Медведев нашли способ сбежать из страны
Два представителя «Кривбасса» сбежали за границу во время выезда команды на матч женской Лиги чемпионов.
SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев были в составе делегации и не вернулись в Украину. Отметим, что Лопатин – бывший пресс-атташе донецкого «Олимпика».
Сообщается, что «Кривбасс» по этому поводу обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины и к пограничникам.
9 сентября состоялся утешительный матч за 3 место группы 1-го раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Линчепинг» (Швеция) и «Кривбасс» Кривой Рог (Украина). Игра завершилась победой шведской команды со счетом 3:0. В дебютной игре еврокубкового турнира украинская команда уступила 0:4 французскому «Парижу». Оба матча состоялись в Линчепинге.
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SMM-спеціаліст точно не треба. Фотки можна і з сайту шведок взяти.
Так що керівництво клубу теж в долі. І до речі, чому кіпіш підняли лише через місяць?