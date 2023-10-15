Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ

Два представителя «Кривбасса» сбежали за границу во время выезда команды на матч женской Лиги чемпионов.

SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев были в составе делегации и не вернулись в Украину. Отметим, что Лопатин – бывший пресс-атташе донецкого «Олимпика».

Сообщается, что «Кривбасс» по этому поводу обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины и к пограничникам.

9 сентября состоялся утешительный матч за 3 место группы 1-го раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Линчепинг» (Швеция) и «Кривбасс» Кривой Рог (Украина). Игра завершилась победой шведской команды со счетом 3:0. В дебютной игре еврокубкового турнира украинская команда уступила 0:4 французскому «Парижу». Оба матча состоялись в Линчепинге.