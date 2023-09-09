Позор или опыт? Кривбасс пропустил 7 мячей за два матча отбора женской ЛЧ

9 сентября состоялся утешительный матч за 3-е место группы 1-го раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Линчепинг» (Швеция) и «Кривбасс» Кривой Рог (Украина). Игра завершилась победой шведской команды со счетом 3:0.

Для женской команды «Кривбасса» это было первое выступления в Лиги чемпионов.

В дебютной игре еврокубкового турнира украинская команда уступила 0:4 французскому «Парижу».

В матче за 1-е место группы 1-го раунда «Париж» выбил лондонский «Арсенал» в серии пенальти – 4:2. Основное время игры завершилось со счетом 3:3.

Отметим, что ранее еще одна украинская команда «Ворскла» пробилась во 2-й раунд квалификации ЛЧ.

Квалификация женской Лиги чемпионов. 9 сентября. 1-й раунд отбора

Линчепинг – Кривбасс – 3:0

Голы: Абам, 41, 65, Момики, 45+1