Ворскла сенсационно обыграла Осиек и вышла во 2-й раунд отбора женской ЛЧ

9 сентября состоялся матч за 1-е место 1-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Ворскла» (Украина) и «Осиек» (Хорватия). Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

Дублем за «Ворсклу» отличилась Андрухив, еще 1 гол на свой счет записала Котяш.

Интересно, что перед началом встречи «Осиек» являлся фаворитом.

Благодаря этой победе украинская команда пробилась во 2-й раунд отбора ЛЧ. Потенциальными соперниками «Ворсклы» являются:

Славия Прага (Чехия)

Росенгард (Швеция)

Глазго (Шотландия)

Рома (Италия)

Аякс (Нидерланды)

Спартак Суботица (Сербия)

Аполлон (Кипр)

Отметим, что ранее «Ворскла» обыграла «Флору» из Эстонии со счетом 4:3 после экстратайма.

Квалификация женской Лиги чемпионов. 9 сентября. 1-й раунд отбора

Ворскла – Осиек – 3:0

Голы: Андрухив, 13, 45+3, Котяш, 27