Ворскла сенсационно обыграла Осиек и вышла во 2-й раунд отбора женской ЛЧ
Украинская команда обыграла представительниц хорватского клуба со счетом 3:0
9 сентября состоялся матч за 1-е место 1-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Ворскла» (Украина) и «Осиек» (Хорватия). Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.
Дублем за «Ворсклу» отличилась Андрухив, еще 1 гол на свой счет записала Котяш.
Интересно, что перед началом встречи «Осиек» являлся фаворитом.
Благодаря этой победе украинская команда пробилась во 2-й раунд отбора ЛЧ. Потенциальными соперниками «Ворсклы» являются:
- Славия Прага (Чехия)
- Росенгард (Швеция)
- Глазго (Шотландия)
- Рома (Италия)
- Аякс (Нидерланды)
- Спартак Суботица (Сербия)
- Аполлон (Кипр)
Отметим, что ранее «Ворскла» обыграла «Флору» из Эстонии со счетом 4:3 после экстратайма.
Квалификация женской Лиги чемпионов. 9 сентября. 1-й раунд отбора
Ворскла – Осиек – 3:0
Голы: Андрухив, 13, 45+3, Котяш, 27
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