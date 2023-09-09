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Лига чемпионов
09 сентября 2023, 20:15 | Обновлено 09 сентября 2023, 20:30
2379
5

Ворскла сенсационно обыграла Осиек и вышла во 2-й раунд отбора женской ЛЧ

Украинская команда обыграла представительниц хорватского клуба со счетом 3:0

09 сентября 2023, 20:15 | Обновлено 09 сентября 2023, 20:30
2379
5
Ворскла сенсационно обыграла Осиек и вышла во 2-й раунд отбора женской ЛЧ
ФК Ворскла

9 сентября состоялся матч за 1-е место 1-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Ворскла» (Украина) и «Осиек» (Хорватия). Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

Дублем за «Ворсклу» отличилась Андрухив, еще 1 гол на свой счет записала Котяш.

Интересно, что перед началом встречи «Осиек» являлся фаворитом.

Благодаря этой победе украинская команда пробилась во 2-й раунд отбора ЛЧ. Потенциальными соперниками «Ворсклы» являются:

  • Славия Прага (Чехия)
  • Росенгард (Швеция)
  • Глазго (Шотландия)
  • Рома (Италия)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Спартак Суботица (Сербия)
  • Аполлон (Кипр)

Отметим, что ранее «Ворскла» обыграла «Флору» из Эстонии со счетом 4:3 после экстратайма.

Квалификация женской Лиги чемпионов. 9 сентября. 1-й раунд отбора

Ворскла – Осиек – 3:0

Голы: Андрухив, 13, 45+3, Котяш, 27

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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nivavn
Вперед, Ворлска! нахера та ліга Конференцій...
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
BekXan
Дівчатка я вас обожнюю !
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+1
Andy_P
Интересно, а какие там призовые?
Ответить
+1
CheMP
Гармаш играл? 
Ответить
-1
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