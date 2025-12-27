Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
27 декабря 2025, 21:22 | Обновлено 27 декабря 2025, 21:54
Украинский футболист установил мировой рекорд

Андрей Панив установил мировой рекорд по жонглированию футбольным мячом

Украинский футболист установил мировой рекорд
Facebook. Андрей Панив

Юный украинец Андрей Панив громко заявил о себе на мировом уровне.

11-летний мальчик из Львовской области установил мировой рекорд по жонглированию футбольным мячом среди детей, выполнив 13 096 касаний за 1 час 37 минут. Достижение официально признано Национальным реестром рекордов Украины.

Благодаря упорным тренировкам, которыми Андрей занимается с восьми лет, он уже получил шанс проявить себя и в европейском футболе. Юного рекордсмена пригласили в Нидерланды, где он тренируется в клубе АТС 65 из Хенгело. Там украинец быстро адаптировался и демонстрирует впечатляющую результативность – 33 гола в 14 матчах, подтверждая свой огромный потенциал.

мировой рекорд
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
