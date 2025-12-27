Астон Вилла повторила клубный рекорд 1897 и 1914 годов

Астон Вилла повторила клубный рекорд по числу одержанных побед подряд во всех турнирах.

Очередной жертвой бирмингемцев стал Челси в выездном матче 18-го тура АПЛ (2:1).

Эта победа стала 11-й подряд для бирмингемцев во всех турнирах.

Подобное в истории клуба случалось всего дважды: в 1897 и 1914 годах!

Победная серия Астон Виллы во всех турнирах (11 матчей)

Маккаби Т-А (2:0)

Борнмут (4:0)

Лидс Юнайтед (2:1)

Янг Бойз (2:1)

Вулверхэмптон (1:0)

Брайтон (4:3)

Арсенал (2:1)

Базель (2:1)

Вест Хэм Юнайтед (3:2)

Манчестер Юнайтед (2:1)

Челси (2:1)