Астон Вилла повторила клубный рекорд 1897 и 1914 годов
Подопечные Унаи Эмери победили в очередном матче
Астон Вилла повторила клубный рекорд по числу одержанных побед подряд во всех турнирах.
Очередной жертвой бирмингемцев стал Челси в выездном матче 18-го тура АПЛ (2:1).
Эта победа стала 11-й подряд для бирмингемцев во всех турнирах.
Подобное в истории клуба случалось всего дважды: в 1897 и 1914 годах!
Победная серия Астон Виллы во всех турнирах (11 матчей)
- Маккаби Т-А (2:0)
- Борнмут (4:0)
- Лидс Юнайтед (2:1)
- Янг Бойз (2:1)
- Вулверхэмптон (1:0)
- Брайтон (4:3)
- Арсенал (2:1)
- Базель (2:1)
- Вест Хэм Юнайтед (3:2)
- Манчестер Юнайтед (2:1)
- Челси (2:1)
What a run they are on!— BBC Sport (@BBCSport) December 27, 2025
Aston Villa have won 11 consecutive matches in all competitions.
They've equalled their all-time club record, set in both September 1897 and March 1914!#BBCFootball pic.twitter.com/ysDGNuHltZ
