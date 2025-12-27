Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла повторила клубный рекорд 1897 и 1914 годов
Англия
27 декабря 2025, 21:48 |
261
0

Астон Вилла повторила клубный рекорд 1897 и 1914 годов

Подопечные Унаи Эмери победили в очередном матче

27 декабря 2025, 21:48 |
261
0
Астон Вилла повторила клубный рекорд 1897 и 1914 годов
Getty Images/Global Images Ukraine

Астон Вилла повторила клубный рекорд по числу одержанных побед подряд во всех турнирах.

Очередной жертвой бирмингемцев стал Челси в выездном матче 18-го тура АПЛ (2:1).

Эта победа стала 11-й подряд для бирмингемцев во всех турнирах.

Подобное в истории клуба случалось всего дважды: в 1897 и 1914 годах!

Победная серия Астон Виллы во всех турнирах (11 матчей)

  • Маккаби Т-А (2:0)
  • Борнмут (4:0)
  • Лидс Юнайтед (2:1)
  • Янг Бойз (2:1)
  • Вулверхэмптон (1:0)
  • Брайтон (4:3)
  • Арсенал (2:1)
  • Базель (2:1)
  • Вест Хэм Юнайтед (3:2)
  • Манчестер Юнайтед (2:1)
  • Челси (2:1)
По теме:
У кого 10? Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ, в котором он отдал ассист
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на гол Вирца и победу в матче против Вулвз
Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига Европы Астон Вилла Челси - Астон Вилла Челси статистика Маккаби Тель-Авив Борнмут Лидс Янг Бойз Вулверхэмптон Брайтон Арсенал Лондон Базель Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. На футболиста Реала набросились зоозащитники. Он играл с Забарным
Футбол | 27 декабря 2025, 22:07 0
ФОТО. На футболиста Реала набросились зоозащитники. Он играл с Забарным
ФОТО. На футболиста Реала набросились зоозащитники. Он играл с Забарным

Дин Хейсен вляпался в скандал

Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Футбол | 27 декабря 2025, 18:41 6
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»

Мацей Кендзерек дал интересное интервью польському Przeglad Sportowy

Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Бокс | 27.12.2025, 09:29
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 27.12.2025, 09:08
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Футбол | 27.12.2025, 08:33
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45
Хоккей
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 7
Футбол
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем