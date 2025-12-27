У кого 10? Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ, в котором он отдал ассист
Брентфорд обыграл Борнмут со счетом 4:1
В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Борнмутом». Игра прошла на стадионе «Коммьюнити Стедиум» в Лондоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк провел на поле 90 минут и отдал голевую передачу.
Такой перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7,4 балла из 10 возможных.
Лучшим игроком встречи был признан автор хет-трика Кевин Шаде. Его оценка – 10.
Оценки игроков за матч Брентфорд – Борнмут:
