Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 10? Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ, в котором он отдал ассист
Англия
27 декабря 2025, 21:55 |
319
0

У кого 10? Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ, в котором он отдал ассист

Брентфорд обыграл Борнмут со счетом 4:1

27 декабря 2025, 21:55 |
319
0
У кого 10? Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ, в котором он отдал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Борнмутом». Игра прошла на стадионе «Коммьюнити Стедиум» в Лондоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк провел на поле 90 минут и отдал голевую передачу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Такой перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7,4 балла из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи был признан автор хет-трика Кевин Шаде. Его оценка – 10.

Оценки игроков за матч Брентфорд – Борнмут:

По теме:
Астон Вилла повторила клубный рекорд 1897 и 1914 годов
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на гол Вирца и победу в матче против Вулвз
Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Борнмут Егор Ярмолюк Кевин Шаде оценки WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 27 декабря 2025, 06:47 18
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко

Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью о президенте УАФ

Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Бокс | 27 декабря 2025, 09:29 6
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»

Боксер поздравил болельщиков с рождественскими праздниками

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Футбол | 27.12.2025, 13:22
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Источник: Шахтер потерял популярность у украинских футболистов
Футбол | 27.12.2025, 22:00
Источник: Шахтер потерял популярность у украинских футболистов
Источник: Шахтер потерял популярность у украинских футболистов
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Теннис | 27.12.2025, 14:59
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 12
Бокс
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
26.12.2025, 10:00 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
25.12.2025, 22:53
Бокс
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45
Хоккей
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 8
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем