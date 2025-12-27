Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
27 декабря 2025, 20:36
ФОТО. У звезды Реала новая девушка. Она – красавица

Родриго Гоес избавился от статуса холостяка

Instagram. Родриго и Габриэлла Ленци

Форварда «Реала» Родриго Гоеса связывают с инфлюенсеркой Габриэллой Ленци после его расставания с Бруной Ротта в июле.

Слухи усилились после публикации эксклюзивных фото пары gossip-аккаунтом @condominiomariafifi.

Ранее Ленци связывали с Жоау Феликсом во время его выступлений за «Челси». В последние месяцы она появлялась на матчах «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», а недавно Родриго и Ленци опубликовали снимки из одного частного самолета по прилете в Бразилию.

Официальных подтверждений от сторон пока нет, однако совокупность этих деталей подогревает слухи о новом романе футболиста.

