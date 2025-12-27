ФОТО. У звезды Реала новая девушка. Она – красавица
Родриго Гоес избавился от статуса холостяка
Форварда «Реала» Родриго Гоеса связывают с инфлюенсеркой Габриэллой Ленци после его расставания с Бруной Ротта в июле.
Слухи усилились после публикации эксклюзивных фото пары gossip-аккаунтом @condominiomariafifi.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Ранее Ленци связывали с Жоау Феликсом во время его выступлений за «Челси». В последние месяцы она появлялась на матчах «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», а недавно Родриго и Ленци опубликовали снимки из одного частного самолета по прилете в Бразилию.
Официальных подтверждений от сторон пока нет, однако совокупность этих деталей подогревает слухи о новом романе футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок пройдет 27 декабря в 17:00
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET