Португалия27 декабря 2025, 19:57 | Обновлено 27 декабря 2025, 20:04
Определен последний участник 1/4 финала Кубка Португалии
«Лузитано» и «Фафи» нашли сильнейшего
27 декабря состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Португалии 2025/26, в котором встретились два представителя Лиги 3: «Лузитано» и «Фафи».
Судьбу поединка решил точный удар на 56-й минуте, принесший победу клубу «Фафе».
В следующем раунде «Фафи» сыграет с «Брагой», матч состоится 14 января.
Кубок Португалии. 1/8 финала, 27 декабря
«Лузитано» – «Фафи» – 0:1
Гол: Брага, 56
