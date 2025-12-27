Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Португалии
Лузитано
27.12.2025 16:00 – FT 0 : 1
Фафи
Португалия
Определен последний участник 1/4 финала Кубка Португалии

«Лузитано» и «Фафи» нашли сильнейшего

Определен последний участник 1/4 финала Кубка Португалии
ФК Фафи

27 декабря состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Португалии 2025/26, в котором встретились два представителя Лиги 3: «Лузитано» и «Фафи».

Судьбу поединка решил точный удар на 56-й минуте, принесший победу клубу «Фафе».

В следующем раунде «Фафи» сыграет с «Брагой», матч состоится 14 января.

Кубок Португалии. 1/8 финала, 27 декабря

«Лузитано» – «Фафи» – 0:1

Гол: Брага, 56

Результаты 1/8 фінала

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
