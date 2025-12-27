Англия27 декабря 2025, 20:07 | Обновлено 27 декабря 2025, 20:10
74
0
4 из последних 6 забитых мячей Арсенала были автоголами
Очередные три очка «канонирам» принес игрок соперников
27 декабря 2025, 20:07 | Обновлено 27 декабря 2025, 20:10
74
0
Лондонский Арсенал благодаря очередному автоголу соперников победил Брайтон в матче 18 тура АПЛ (2:1).
Из последних 6 забитых мячей «канониров» 4 были автоголами игроков соперников.
Интересным фактом является то, что в предыдущих 182 голах Арсенала во всех турнирах было зафиксировано также 4 автогола.
Последние 6 голов Арсенала
- Жоржиньо Рюттер (против Брайтона, автогол)
- Мартин Эдегор (против Брайтона)
- Максанс Лакруа (против Кристал Пэлас, автогол)
- Виктор Дьекереш (против Эвертона)
- Йерсон Москера (против Вулверхэмптона автогол)
- Сэм Джонстоун (против Вулверхэмптона, автогол)
4 - Four of Arsenal's last six goals have been opposition own goals, as many as across their previous 182 goals combined in all competitions. Blink. pic.twitter.com/Lim4xpRTYT— OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 декабря 2025, 19:08 0
Тренер отказался от долгосрочного контракта
Футбол | 27 декабря 2025, 13:22 0
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Теннис | 27.12.2025, 14:59
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Бокс | 27.12.2025, 09:29
Комментарии 0
Популярные новости
26.12.2025, 11:19 66
27.12.2025, 01:45
27.12.2025, 06:47 17
25.12.2025, 21:15 8
25.12.2025, 22:53
26.12.2025, 08:52 2
26.12.2025, 19:02 6
26.12.2025, 10:32 3