Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4 из последних 6 забитых мячей Арсенала были автоголами
Англия
27 декабря 2025, 20:07 | Обновлено 27 декабря 2025, 20:10
Очередные три очка «канонирам» принес игрок соперников

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал благодаря очередному автоголу соперников победил Брайтон в матче 18 тура АПЛ (2:1).

Из последних 6 забитых мячей «канониров» 4 были автоголами игроков соперников.

Интересным фактом является то, что в предыдущих 182 голах Арсенала во всех турнирах было зафиксировано также 4 автогола.

Последние 6 голов Арсенала

  • Жоржиньо Рюттер (против Брайтона, автогол)
  • Мартин Эдегор (против Брайтона)
  • Максанс Лакруа (против Кристал Пэлас, автогол)
  • Виктор Дьекереш (против Эвертона)
  • Йерсон Москера (против Вулверхэмптона автогол)
  • Сэм Джонстоун (против Вулверхэмптона, автогол)
Брентфорд с ассистом Ярмолюка обыграл Борнмут
Виктор Дьекереш Йерсон Москера чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брайтон Жоржиньо Рюттер Мартин Эдегор Максанс Лакруа автогол статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
