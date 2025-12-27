4 из последних 6 забитых мячей Арсенала были автоголами

Лондонский Арсенал благодаря очередному автоголу соперников победил Брайтон в матче 18 тура АПЛ (2:1).

Из последних 6 забитых мячей «канониров» 4 были автоголами игроков соперников.

Интересным фактом является то, что в предыдущих 182 голах Арсенала во всех турнирах было зафиксировано также 4 автогола.

Последние 6 голов Арсенала

Жоржиньо Рюттер (против Брайтона, автогол)

Мартин Эдегор (против Брайтона)

Максанс Лакруа (против Кристал Пэлас, автогол)

Виктор Дьекереш (против Эвертона)

Йерсон Москера (против Вулверхэмптона автогол)

Сэм Джонстоун (против Вулверхэмптона, автогол)