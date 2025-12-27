ВИДЕО. Егор Ярмолюк отличился вторым результативным действием в сезоне АПЛ

27 декабря в рамках очередного тура чемпионата Англии лондонский «Брентфорд» на своем поле играет с «Борнмутом».

В стартовом составе хозяев вышел украинец Егор Ярмолюк, для которого этот матч стал 18-м в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

На 51-й минуте встречи «Брентфорд» довел счет до 3:0 – мяч забил Кевин Шаде после точной передачи Ярмолюка.

Для украинского полузащитника этот ассист стал вторым в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Егор Ярмолюк оформил второе результативное действие в сезоне АПЛ