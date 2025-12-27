Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Егор Ярмолюк отличился вторым результативным действием в сезоне АПЛ
Англия
27 декабря 2025, 18:25 |
1109
0

ВИДЕО. Егор Ярмолюк отличился вторым результативным действием в сезоне АПЛ

Украинский хавбек сделал голевую передачу в поединке против «Борнмута»

27 декабря 2025, 18:25 |
1109
0
ВИДЕО. Егор Ярмолюк отличился вторым результативным действием в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

27 декабря в рамках очередного тура чемпионата Англии лондонский «Брентфорд» на своем поле играет с «Борнмутом».

В стартовом составе хозяев вышел украинец Егор Ярмолюк, для которого этот матч стал 18-м в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 51-й минуте встречи «Брентфорд» довел счет до 3:0 – мяч забил Кевин Шаде после точной передачи Ярмолюка.

Для украинского полузащитника этот ассист стал вторым в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Егор Ярмолюк оформил второе результативное действие в сезоне АПЛ

По теме:
Вирц впервые забил в АПЛ, а Ливерпуль уже в топ-4
Львы и леопарды обменялись укусами. Садио Мане спас Сенегал от поражения
Брентфорд с ассистом Ярмолюком обыграл Борнмут
Егор Ярмолюк Брентфорд Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Футбол | 27 декабря 2025, 08:33 16
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо

Красничи переедет в Житомир

Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 27 декабря 2025, 16:01 0
Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 декабря в 19:00 по Киеву

Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»
Футбол | 27.12.2025, 12:33
Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»
Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 27.12.2025, 06:47
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 27.12.2025, 09:08
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
25.12.2025, 21:15 8
Бокс
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
25.12.2025, 19:49 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
26.12.2025, 10:00 1
Футбол
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 14
Бокс
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 6
Футбол
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем