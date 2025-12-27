Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
27 декабря 2025, 20:50 |
0

Два игрока. Назван главный приоритет Челси на трансферном рынке

Клуб хочет избавиться минимум от двух футболистов

Два игрока. Назван главный приоритет Челси на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

По информации британских СМИ, в Челси не ожидают подписания новичков для первой команды в течение январского трансферного окна.

Клубу интересны центральный защитник и центральный полузащитник, но решение этих вопросов Синие оставят на лето.

А главной задачей Челси зимой будет продажа защитника Акселя Дисаси и полузащитника Рахима Стерлинга. Особенно клуб хочет избавиться от Стерлинга, у которого одно из самых больших зарплат в команде.

Стерлинг в этом сезоне вообще не играл, а Дисаси провел два матча.

Челси Рахим Стерлинг Аксель Дисаси трансферы АПЛ трансферы
Источник: The Athletic
