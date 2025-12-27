Англия27 декабря 2025, 20:50 |
Два игрока. Назван главный приоритет Челси на трансферном рынке
Клуб хочет избавиться минимум от двух футболистов
27 декабря 2025, 20:50 |
По информации британских СМИ, в Челси не ожидают подписания новичков для первой команды в течение январского трансферного окна.
Клубу интересны центральный защитник и центральный полузащитник, но решение этих вопросов Синие оставят на лето.
А главной задачей Челси зимой будет продажа защитника Акселя Дисаси и полузащитника Рахима Стерлинга. Особенно клуб хочет избавиться от Стерлинга, у которого одно из самых больших зарплат в команде.
Стерлинг в этом сезоне вообще не играл, а Дисаси провел два матча.
