Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Другие новости
27 декабря 2025, 14:59 | Обновлено 27 декабря 2025, 15:10
158
0

Полина последовала примеру Камиллы Рахимовой и Марии Тимофеевой

Getty Images/Global Images Ukraine. Полина Кудерметова

В середине декабря 22-летняя теннисистка Полина Кудерметова (WTA 104) – младшая сестра Вероники Кудерметовой – сменила российское гражданство.

Теперь Кудерметова-младшая будет представлять Узбекистан. Полина стала третьей теннисисткой из россии за последние два месяца, которая перешла под флаг Узбекистана.

Ранее это сделали Мария Тимофеева (WTA 143) и Камилла Рахимова (WTA 97). Камилла, Полина и Мария теперь являются тремя первыми ракетками Узбекистана.

Помимо их троих, от флага рф отказалась и Анастасия Потапова, которая теперь представляет Австрию.

Все теннисистки Узбекистана в рейтинге WTA

Полина Кудерметова Мария Тимофеева Камилла Рахимова смена гражданства
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
