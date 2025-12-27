Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки

В середине декабря 22-летняя теннисистка Полина Кудерметова (WTA 104) – младшая сестра Вероники Кудерметовой – сменила российское гражданство.

Теперь Кудерметова-младшая будет представлять Узбекистан. Полина стала третьей теннисисткой из россии за последние два месяца, которая перешла под флаг Узбекистана.

Ранее это сделали Мария Тимофеева (WTA 143) и Камилла Рахимова (WTA 97). Камилла, Полина и Мария теперь являются тремя первыми ракетками Узбекистана.

Помимо их троих, от флага рф отказалась и Анастасия Потапова, которая теперь представляет Австрию.

Все теннисистки Узбекистана в рейтинге WTA