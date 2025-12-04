Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
04 декабря 2025, 19:22
Флешмоб на россии: фанатка спартака сменила гражданство на австрийское

Анастасия Потапова теперь будет выступать под флагом Австрии

04 декабря 2025, 19:22 |
Флешмоб на россии: фанатка спартака сменила гражданство на австрийское
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Потапова

24-летняя Анастасия Потапова, которая занимает 51-е место в рейтинге WTA, сменила гражданство с российского на австрийское.

Я рада сообщить вам, что моя заявка на получение гражданства была одобрена правительством Австрии. Австрия – место, которое я люблю, которое невероятно тепло принимает и где я чувствую себя полностью как дома.

Я люблю быть в Вене и с нетерпением жду того, чтобы сделать его своим вторым домом. В этой связи я с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года буду представлять свою новую родину – Австрию – в своей профессиональной теннисной карьере».

Потапова, которая была замужем за казахстанцем Александром Шевченко, а теперь встречается с нидерландцем Таллоном Грикспором, является «суперфанаткой спартака с 10 лет». По крайней мере именно так Потапова заявила в марте 2023 года, когда ей выписала предупреждение WTA за то, что она вышла в футболке этой команды на матч в Индиан-Уэллс.

За последние два месяца это уже третий случай, когда так званная «нейтралка» желает обрести флаг и добивается этого. Ранее в Узбекистан из страны 404 переметнулись Мария Тимофеева и Камилла Рахимова.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
MaximusOne
Ну логічно, спартак червоно-білий, і австрія червоно-біла, елементарно Ватсон. 
NadalKing
Ну это явно не связанно с войной,скорей всего ей Австрия реально сейчас ближе,чем парашка.. Все таки это ничего не поменяет для неё только флаг появится рядом с фамилией и все..
Vitaly Kozak
А в цей час Лискун бере російське громадянство.
