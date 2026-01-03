Артем МИЛЕВСКИЙ: «Суркис занимался сменой гражданства, заказал мне самолет»

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский вспомнил непростую историю смены гражданства. По его словам, ключевую роль в этом сыграл Павел Яковенко.

«Отец говорил: «Ты что, менять гражданство?» Он был категорически против. Мы с Павлом Александровичем полетели частным самолетом в Минск, чтобы убедить его. Я даже не понимал, что происходит – раз, и уже в Беларуси. Я думаю, что этот самолет заказал Григорий Михайлович Суркис. Он занимался сменой гражданства.

Яковенко поговорил с отцом, его удалось убедить. Пожали друг другу руки и все, мы сразу обратно в Киев», – сказал Милевский.