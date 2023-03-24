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WTA
24 марта 2023, 16:08 |
660
1

Потапова удивилась, что ее предупредили за выход в футболке спартака

Теннисистка из рф утверждает, что в этом не было никакого политического подтекста

24 марта 2023, 16:08 |
660
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Потапова удивилась, что ее предупредили за выход в футболке спартака
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Анастасия Потапова

Российская теннисистка Анастасия Потапова спокойно отнеслась к отсутствию рукопожатия в конце матча против украинки Марты Костюк в Майами.

«Я этого ожидала. Очевидно, это ее выбор. Я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть о других вещах», – сказала Потапова.

Больше россиянку удивило то, что она получила предупреждение за выход на матч в Индиан-Уэллс в футболке футбольного клуба «спартак»: «В этой футболке не было никакого политического подтекста. Я просто суперфанат «спартака» с десяти лет. Мой папа построил часть стадиона для этой команды, так что он принадлежит нашей семье. Я с ними в хороших отношениях. Я была очень удивлена, потому что в этом не было злого умысла».

Потапова добавила, что очень хочет сыграть на Уимблдоне: «Я мечтаю об этом, потому что это одна из моих любимых частей сезона. Я могу только молиться об этом и надеяться на это. Если мы сможем соревноваться там, я буду очень счастлива».

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Анастасия Потапова Спартак Москва игровая форма WTA Индиан-Уэллс российско-украинская война Марта Костюк WTA Майами
Источник Daily Mail
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