Потапова удивилась, что ее предупредили за выход в футболке спартака

Российская теннисистка Анастасия Потапова спокойно отнеслась к отсутствию рукопожатия в конце матча против украинки Марты Костюк в Майами.

«Я этого ожидала. Очевидно, это ее выбор. Я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть о других вещах», – сказала Потапова.

Больше россиянку удивило то, что она получила предупреждение за выход на матч в Индиан-Уэллс в футболке футбольного клуба «спартак»: «В этой футболке не было никакого политического подтекста. Я просто суперфанат «спартака» с десяти лет. Мой папа построил часть стадиона для этой команды, так что он принадлежит нашей семье. Я с ними в хороших отношениях. Я была очень удивлена, потому что в этом не было злого умысла».

Потапова добавила, что очень хочет сыграть на Уимблдоне: «Я мечтаю об этом, потому что это одна из моих любимых частей сезона. Я могу только молиться об этом и надеяться на это. Если мы сможем соревноваться там, я буду очень счастлива».