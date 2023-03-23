Костюк завершила выступления в Майами, разгромно проиграв Потаповой

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 38) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

В 1/32 финала соревнований украинка в двух сетах без шансов уступила Анастасии Потаповой (WTA 26) из рф в двух сетах за 1 час и 15 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Анастасия Потапова [27] – Марта Костюк (Украина) – 6:1, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

За матч Марта ни раз не смогла прервать подачу Потаповой и только один раз заработала брейк-поинт.