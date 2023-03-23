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  4. Костюк завершила выступления в Майами, разгромно проиграв Потаповой
WTA
23 марта 2023, 22:50 | Обновлено 23 марта 2023, 22:52
2097
27

Костюк завершила выступления в Майами, разгромно проиграв Потаповой

Марта не смогла показать хороший теннис в игре с россиянкой

23 марта 2023, 22:50 | Обновлено 23 марта 2023, 22:52
2097
27
Костюк завершила выступления в Майами, разгромно проиграв Потаповой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 38) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

В 1/32 финала соревнований украинка в двух сетах без шансов уступила Анастасии Потаповой (WTA 26) из рф в двух сетах за 1 час и 15 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Анастасия Потапова [27] – Марта Костюк (Украина) – 6:1, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

За матч Марта ни раз не смогла прервать подачу Потаповой и только один раз заработала брейк-поинт.

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Марта Костюк WTA Майами Анастасия Потапова
Источник Sport.ua
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Комментарии 27
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Santk86
Какой позор, неподачи не приема, ей только 250 тыч. играть, и не рыпаться на большие турниры.
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+9
Stanislav Matusevych
Сподівання на те, що з виграшем титулу у Марти додасться впевненості та стабільності, залишилися марними. Сонячні турніри провалені вчисту. Як з таким тенісом сподіватися хоч колись виграти у якогось топа, абсолютно незрозуміло.
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+7
Alehandro
Судячи з коментів, тут клуб вундеркіндів, які досягнули неймовірних висот у спорті)
Марта в 20 років 38 у світі. Як мінімум, не доречно розказувати, що грати в теніс вона не вміє. Так, вона емоційно не стабільна і це заважає ій тримати концентрацію. І що? Йти у водії маршрутки, тому що комусь з глядачів ії гру не комфортно дивитись? ну, перемкни на відео з котиками, не муч себе - ніхто тебе примушує це дивитись... І тим більше потім писати різну гидоту у коментах
Та і шось я не пам"ятаю після фіналу в Остіні комментів, що краще було зніматись з гри проти кацапки
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
assa and
не понятно для чого було виходити на корт. Ні бажання грати, ні бажання боротися якщо гра не йде. Повна аморфність
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+5
Sashamar
Якщо Потапова виходила з метою покарати "тупу хохлушку", їй це вдалося повною мірою. Щодо Марти, то вона дала додаткові аргументи прибічникам заборони виступів в одних турнірах з рашистками: нащо вам виступати, якщо ви все одно ганебно програєте.
Додати до цього нема чого.
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+4
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Santk86
Лучше, что бы она до игры снялась, чем так позориться. Леся уже придумала отмазку, паническая атака.
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+4
Первый Среди Равных
Марта кидай теніс
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+3
introvert
Тож сьогодні був один з "тих" днів Марти. Ні, я не про особливості жіночого організму; швидше про особливості мартиної психіки. Бувають в неї змагальні дні (раніше через один, останнім часом дещо рідше), коли вона з дорослої людини і професіонала перетворюється на вередливу дитину, яку наче хтось батогом вигнав на корт робити обридлу справу. Не просто обридлу - остогидлу до нудоти. А яка може бути робота з-під батога? Саме така, ага.
От тільки чому знову цей день саме проти кацапки, Марта?
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+2
batters
Марта, спасибо тебе за игру
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0
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batters
Хорошие сиськи у Марты и сама она ниче такая 
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0
Nick.Grabowski
Яке фото підібрали редактори. Вау. Відчувається "гідність" + "повага" до дівчини та жінки.  Рівень!
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0
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Павло Бубенко
Розмішило перше речення  цього повідомлення - "Марта не змогла показати хороший теніс..." Вона його взагалі не здатна показувати, спостерігаючи за вже трьорічними її муками на тенісному корті! Оно Коко Гофф - за віком на рік молодша за Марту - а подивіться на її прогрес у тенісі - шоста ракетка світу!
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0
Александр Ад
програла по всім аспектам,готовулася лі до матчу?так останій гейм взагалі злила,..
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0
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Vlad Ltava
НЕДОЛУГЕ , ПСИХІЧНЕ І РОЗМАЗАНЕ МАМОЮ. Вона ще 3 роки буде святкувати перемогу на 250 -тисячнику. Пішла ти ....
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0
Michael Savchyn
це триндєцц
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-1
KirTheKing
майами это специфический турнир с непростым и быстрым покрытием.. даже элина никогда не проходила далеко на этом турнире..
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-1
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Обсервер Влад
Цікаво, невже тут ще хтось є, хто сподівався на щось інше у виконанні Костюк?
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-2
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Crimea
А що це недолуге робило на одному корті з агресором? Знатно її попустили, повну трубу м'ячів напхали
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-3
kollekciy
Та потапова не просто так 26 ракетка. Було зрозуміло що Марта програє. А та ще й пушка, яка виявилася, Марту навіть топи так ніколи не розривали. І тут нервуй чи не нервуй все одно програєш, коли такі гармати по кутам летять. Був тільки единий шанс бити сильно самій, але Марта вже давно не грає в агресивний стиль. Я відчував що краще було знятися. 
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-3
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