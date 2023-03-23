Костюк завершила выступления в Майами, разгромно проиграв Потаповой
Марта не смогла показать хороший теннис в игре с россиянкой
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 38) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).
В 1/32 финала соревнований украинка в двух сетах без шансов уступила Анастасии Потаповой (WTA 26) из рф в двух сетах за 1 час и 15 минут.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала
Анастасия Потапова [27] – Марта Костюк (Украина) – 6:1, 6:3
Это была первая встреча теннисисток.
За матч Марта ни раз не смогла прервать подачу Потаповой и только один раз заработала брейк-поинт.
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Марта в 20 років 38 у світі. Як мінімум, не доречно розказувати, що грати в теніс вона не вміє. Так, вона емоційно не стабільна і це заважає ій тримати концентрацію. І що? Йти у водії маршрутки, тому що комусь з глядачів ії гру не комфортно дивитись? ну, перемкни на відео з котиками, не муч себе - ніхто тебе примушує це дивитись... І тим більше потім писати різну гидоту у коментах
Та і шось я не пам"ятаю після фіналу в Остіні комментів, що краще було зніматись з гри проти кацапки
Додати до цього нема чого.
От тільки чому знову цей день саме проти кацапки, Марта?