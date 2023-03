Теннисистка из рф, вышедшая на матч в футболке спартака, предупреждена WTA

Теннисистка из россии Анастасия Потапова, которая вышла на матч 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) в футболке московского футбольного клуба «спартак», получила предупреждение от WTA.

Как сообщает британский журналист Джеймс Грэй, WTA не признала этот поступок Потаповой «приемлемым или уместным». Ожидается, что такого больше не повторится на турнирах под эгидой WTA.

К слову, тот матч Потапова проиграла в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 5:7 Джессике Пегуле.

NEW: Anastasia Potapova has been formally warned by the WTA after walking out at Indian Wells wearing a Spartak Moscow football shirt.



Doing so was deemed neither "acceptable or appropriate" and it is not expected to happen again.#TennisParadise