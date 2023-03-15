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WTA
15 марта 2023, 23:15 | Обновлено 15 марта 2023, 23:16
831
0

Теннисистка из рф, вышедшая на матч в футболке спартака, предупреждена WTA

Поступок Потаповой не был признан «приемлемым или уместным»

15 марта 2023, 23:15 | Обновлено 15 марта 2023, 23:16
831
0
Теннисистка из рф, вышедшая на матч в футболке спартака, предупреждена WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Потапова

Теннисистка из россии Анастасия Потапова, которая вышла на матч 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) в футболке московского футбольного клуба «спартак», получила предупреждение от WTA.

Как сообщает британский журналист Джеймс Грэй, WTA не признала этот поступок Потаповой «приемлемым или уместным». Ожидается, что такого больше не повторится на турнирах под эгидой WTA.

К слову, тот матч Потапова проиграла в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 5:7 Джессике Пегуле.

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российско-украинская война дисквалификация россии WTA Индиан-Уэллс Анастасия Потапова Джессика Пегула Спартак Москва
Источник Twitter
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