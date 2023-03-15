Теннисистка из рф, вышедшая на матч в футболке спартака, предупреждена WTA
Поступок Потаповой не был признан «приемлемым или уместным»
Теннисистка из россии Анастасия Потапова, которая вышла на матч 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) в футболке московского футбольного клуба «спартак», получила предупреждение от WTA.
Как сообщает британский журналист Джеймс Грэй, WTA не признала этот поступок Потаповой «приемлемым или уместным». Ожидается, что такого больше не повторится на турнирах под эгидой WTA.
К слову, тот матч Потапова проиграла в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 5:7 Джессике Пегуле.
NEW: Anastasia Potapova has been formally warned by the WTA after walking out at Indian Wells wearing a Spartak Moscow football shirt.— James Gray (@jamesgraysport) March 15, 2023
Doing so was deemed neither "acceptable or appropriate" and it is not expected to happen again.#TennisParadise
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никита Власов прокомментировал ситуацию, которая произошла на турнире в США
Эксклюзивное интервью молодой украинской теннисистки для Sport.ua