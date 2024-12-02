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  4. Рейтинг АТР. На радость украинцам. Овчаренко снова первая ракетка страны
ATP
02 декабря 2024, 06:06 |
296
0

Рейтинг АТР. На радость украинцам. Овчаренко снова первая ракетка страны

Александр обошел Олега Приходько, существенных изменений у топов до конца года не будет

02 декабря 2024, 06:06 |
296
0
Рейтинг АТР. На радость украинцам. Овчаренко снова первая ракетка страны
Instagram. Александр Овчаренко

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Большие теннисные турниры в 2024 уже завершились, поэтому мужчинам осталось играть только на турнирах серии челленджеров и ITF.

Янник Синнер завершит сезон первой ракеткой. На втором месте – Александр Зверев, топ-3 замкнул Карлос Алькарас.

Топ-10 рейтинга АТР

А вот первой ракеткой Украины снова стал Александр Овчаренко. Он во второй раз в карьере поднялся на вершину украинского тенниса.

Он обошел Олега Приходько, который славится своим хорошим отношением к россии. В частности, он встречается с российской теннисисткой. Лишний раз о нем упоминать не стоит.

Украинцы в рейтинге АТР

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Рафаэль Надаль рейтинг ATP Итоговый турнир ATP Вадим Урсу Александр Зверев Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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