Рейтинг АТР. На радость украинцам. Овчаренко снова первая ракетка страны

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Большие теннисные турниры в 2024 уже завершились, поэтому мужчинам осталось играть только на турнирах серии челленджеров и ITF.

Янник Синнер завершит сезон первой ракеткой. На втором месте – Александр Зверев, топ-3 замкнул Карлос Алькарас.

Топ-10 рейтинга АТР

А вот первой ракеткой Украины снова стал Александр Овчаренко. Он во второй раз в карьере поднялся на вершину украинского тенниса.

Он обошел Олега Приходько, который славится своим хорошим отношением к россии. В частности, он встречается с российской теннисисткой. Лишний раз о нем упоминать не стоит.

Украинцы в рейтинге АТР