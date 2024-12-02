Рейтинг АТР. На радость украинцам. Овчаренко снова первая ракетка страны
Александр обошел Олега Приходько, существенных изменений у топов до конца года не будет
ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Большие теннисные турниры в 2024 уже завершились, поэтому мужчинам осталось играть только на турнирах серии челленджеров и ITF.
Янник Синнер завершит сезон первой ракеткой. На втором месте – Александр Зверев, топ-3 замкнул Карлос Алькарас.
Топ-10 рейтинга АТР
А вот первой ракеткой Украины снова стал Александр Овчаренко. Он во второй раз в карьере поднялся на вершину украинского тенниса.
Он обошел Олега Приходько, который славится своим хорошим отношением к россии. В частности, он встречается с российской теннисисткой. Лишний раз о нем упоминать не стоит.
Украинцы в рейтинге АТР
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