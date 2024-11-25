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ATP
25 ноября 2024, 20:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 21:46
1417
0

Рейтинг АТР. В Украине снова новый лидер. Но украинцем его назвать сложно

Олег Приходько обошел Александра Овчаренко, а в топ-10 изменений не будет

25 ноября 2024, 20:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 21:46
1417
0
Рейтинг АТР. В Украине снова новый лидер. Но украинцем его назвать сложно
Getty Images/Global Images Ukraine

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе были сыграны матчи плей-офф Кубка Дэвиса, за который очки не начислялись. Поэтому в топ-10 никаких изменений не было.

Янник Синнер, выигравший со сборной Италии неофициальный чемпионат мира, завершит сезон первой ракеткой. На втором месте – Александр Зверев, топ-3 замкнул Карлос Алькарас.

Именитый Новак Джокович – седьмой. Легендарный Рафаэль Надаль на Кубке Дэвиса провел последний матч в профессиональной карьере. В новом обновлении рейтинга он все равно появился – 155-я ракетка мира.

Топ-10 рейтинга АТР

В Украине снова появился новый лидер. После Александра Овчаренко, который на прошлой неделе впервые стал первой ракеткой страны, на вершину украинского тенниса поднялся Олег Приходько. Правда, назвать его украинцем достаточно сложно.

Начиная с апреля 2022, Олег сыграл семь турниров вместе с игроками из стран-агрессоров. Девушкой Приходько является российская теннисистка Ксения Ласкутова, которая является ярой поклонницей маргариты симонян. Ласкутова даже публиковала в Instagram фото лица Олега, на которое был наложен российский флаг.

На игру с россиянами у Приходько «собственные взгляды», а Ласкутова не отличается «умом и сообразительностью», поэтому упоминать лишний раз этого персонажа больше не стоит.

Овчаренко занимает 332-е место и, надеемся, в скором времени обойдет Приходько, который, к сожалению, имеет паспорт Украины.

Украинцы в рейтинге АТР

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рейтинг ATP Итоговый турнир ATP Вадим Урсу Александр Зверев Новак Джокович Александр Овчаренко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Олег Приходько Рафаэль Надаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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