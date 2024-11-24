Чемпионы мира 2.0. Определены победители Кубка Дэвиса 2024

24 ноября состоялось финальное противостояние Кубка Дэвиса 2024 между сборными Италии и Нидерландов.

Победу со счетом 2:0 одержали итальянцы. Они выиграли оба одиночных матча.

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Вначале Маттео Берреттини в двух сетах выиграл у Ботика ван де Зандсхулпа, а затем Янник Синнер одолел также в двух партиях Таллона Грикспора.

Синнер выиграл 73-й поединок в 2024 году. Его винстрик составляет 14 поединков – 28:0 по сетам.

Италия во второй год подряд выиграла неофициальный чемпионат мира по теннису. В 2023 итальянцы в финале переиграли Австралию.

Интересно, что неделей ранее женская сборная Италии по теннису стала победителем Кубка Билли Джин Кинг.

Кубок Дэвиса 2024. Финал

Малага, 24 ноября

Италия – Нидерланды – 2:0

Маттео Берреттини – Ботик ван де Зандсхулп – 6:4, 6:2

Янник Синнер – Таллон Грикспор – 7:6 (7:2), 6:2

Фото с матча Италия – Нидерланды и эмоции победителей