Чемпионы мира 2.0. Определены победители Кубка Дэвиса 2024
Сборная Италии во главе с Синнером в финале переиграла Нидерланды 2:0
24 ноября состоялось финальное противостояние Кубка Дэвиса 2024 между сборными Италии и Нидерландов.
Победу со счетом 2:0 одержали итальянцы. Они выиграли оба одиночных матча.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вначале Маттео Берреттини в двух сетах выиграл у Ботика ван де Зандсхулпа, а затем Янник Синнер одолел также в двух партиях Таллона Грикспора.
Синнер выиграл 73-й поединок в 2024 году. Его винстрик составляет 14 поединков – 28:0 по сетам.
Италия во второй год подряд выиграла неофициальный чемпионат мира по теннису. В 2023 итальянцы в финале переиграли Австралию.
Интересно, что неделей ранее женская сборная Италии по теннису стала победителем Кубка Билли Джин Кинг.
Кубок Дэвиса 2024. Финал
Малага, 24 ноября
Италия – Нидерланды – 2:0
- Маттео Берреттини – Ботик ван де Зандсхулп – 6:4, 6:2
- Янник Синнер – Таллон Грикспор – 7:6 (7:2), 6:2
A historic moment for @federtennis 💚🤍❤️#DavisCup pic.twitter.com/ZEiOLb9ybv— Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2024
Фото с матча Италия – Нидерланды и эмоции победителей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный голкипер наконец поделился своей историей
Энди и Ноле будут сотрудничать до конца Australian Open 2025