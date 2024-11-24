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Кубок Дэвиса
24 ноября 2024, 20:33 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:09
745
1

Чемпионы мира 2.0. Определены победители Кубка Дэвиса 2024

Сборная Италии во главе с Синнером в финале переиграла Нидерланды 2:0

24 ноября 2024, 20:33 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:09
745
1
Чемпионы мира 2.0. Определены победители Кубка Дэвиса 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября состоялось финальное противостояние Кубка Дэвиса 2024 между сборными Италии и Нидерландов.

Победу со счетом 2:0 одержали итальянцы. Они выиграли оба одиночных матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вначале Маттео Берреттини в двух сетах выиграл у Ботика ван де Зандсхулпа, а затем Янник Синнер одолел также в двух партиях Таллона Грикспора.

Синнер выиграл 73-й поединок в 2024 году. Его винстрик составляет 14 поединков – 28:0 по сетам.

Италия во второй год подряд выиграла неофициальный чемпионат мира по теннису. В 2023 итальянцы в финале переиграли Австралию.

Интересно, что неделей ранее женская сборная Италии по теннису стала победителем Кубка Билли Джин Кинг.

Кубок Дэвиса 2024. Финал

Малага, 24 ноября

Италия – Нидерланды – 2:0

  • Маттео Берреттини – Ботик ван де Зандсхулп – 6:4, 6:2
  • Янник Синнер – Таллон Грикспор – 7:6 (7:2), 6:2

Фото с матча Италия – Нидерланды и эмоции победителей

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Кубок Дэвиса сборная Италии по теннису сборная Нидерландов по теннису Маттео Берреттини Янник Синнер Италия - Нидерланды Таллон Грикспор Ботик ван де Зандсхулп
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Forza Italia!!!
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