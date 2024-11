Чемпионки мира. Определены победительницы Кубка Билли Джин Кинг 2024

20 ноября состоялся финальный матч Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанской Малаге.

В противостоянии за трофей сошлись сборные Словакии и Италии. Итальянки победили соперниц со счетом 2:0.

В первой игре Лючия Бронцетти переиграла Викторию Грунчакову, а во второй четвертая ракетка мира Жасмин Паолини разбила Ребекку Шрамкову.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Малага

Финал. 20 ноября

Словакия – Италия – 0:2

Сборная Италии в пятый раз завоевала трофей – впервые с 2013 года. В прошлом сезоне итальянки также играли в финале КБДК, но тогда уступили Канаде 0:2.

