ФОТО. Ещё один украинкий футболист женится. Ему сказали «да!»

Борис Крушинский сделал предложение своей возлюбленной, а «Полесье» поздравило влюбленных.

Футболист поделился новостью в Instagram: он предложил ей выйти замуж еще 9 марта, но пара хранила это в секрете.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На опубликованных фото видно роскошный букет, кольцо от Cartier и счастливых влюбленных.

Девушка ответила «да», а в комментариях взорвались поздравления от фанатов, футболистов и клуба «Полесья».