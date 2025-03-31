Другие новости31 марта 2025, 23:09 |
1186
0
ФОТО. Ещё один украинкий футболист женится. Ему сказали «да!»
Большой день в жизни Бориса Крушинского
31 марта 2025, 23:09 |
1186
0
Борис Крушинский сделал предложение своей возлюбленной, а «Полесье» поздравило влюбленных.
Футболист поделился новостью в Instagram: он предложил ей выйти замуж еще 9 марта, но пара хранила это в секрете.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На опубликованных фото видно роскошный букет, кольцо от Cartier и счастливых влюбленных.
Девушка ответила «да», а в комментариях взорвались поздравления от фанатов, футболистов и клуба «Полесья».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 31 марта 2025, 13:52 7
Британский промоутер не понимает, зачем украинцу драться на ринге
Футбол | 31 марта 2025, 10:04 20
Это якобы и стало причиной отказа Артема Степанова ехать в сборную U-20
Футбол | 31.03.2025, 23:17
Футбол | 31.03.2025, 20:01
Футбол | 31.03.2025, 07:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.03.2025, 11:47
30.03.2025, 17:18 19
30.03.2025, 06:23
30.03.2025, 09:00 6
30.03.2025, 01:45
30.03.2025, 08:52 24
30.03.2025, 22:41
30.03.2025, 07:05 1