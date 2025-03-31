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31 марта 2025, 23:09 |
1186
0

ФОТО. Ещё один украинкий футболист женится. Ему сказали «да!»

Большой день в жизни Бориса Крушинского

31 марта 2025, 23:09 |
1186
0
ФОТО. Ещё один украинкий футболист женится. Ему сказали «да!»
Instagram. Борис Крушинский и его возлюбленная

Борис Крушинский сделал предложение своей возлюбленной, а «Полесье» поздравило влюбленных.

Футболист поделился новостью в Instagram: он предложил ей выйти замуж еще 9 марта, но пара хранила это в секрете.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На опубликованных фото видно роскошный букет, кольцо от Cartier и счастливых влюбленных.

Девушка ответила «да», а в комментариях взорвались поздравления от фанатов, футболистов и клуба «Полесья».

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фото lifestyle Полесье Житомир Борис Крушинский
Максим Лапченко Источник: Instagram
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