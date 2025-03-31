Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-20, Костюк поднялась на пять позиций

31 марта женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели девушки провели на кортах турнира WTA 1000 в Майами.

Чемпионкой тысячника стала первая ракетка мира Арина Соболенко, которая сохранила лидерство в рейтинге. В топ-5 по прежнему входят Ига Свентек, Коко Гауфф, Джессика Пегула и Мэдисон Киз.

Из изменений в первой десятке: Жасмин Паолини опустила Мирру Андрееву на одну позицию и идет шестой, Чжэн Циньвень поднялась на восьмое место, Паула Бадоса стала девятой, вытеснив Эмму Наварро за пределы топ-10 и сместив Елену Рыбакину на 10-ю строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 18-е место, вернувшись в топ-10 впервые с июня прошлого года.

Марта Костюк улучшила пять позиций и теперь идет 24-й. Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Анастасия Соболева и Леся Цуренко утратили позиции.

Небольшие улучшения у Дарьи Снигур, Юлии Стародубцевой и Катарины Завацкой.

Также отметим прогресс Александры Олейниковой (+32 места, теперь 265-я), Вероники Подрез (+35 мест, теперь 462-я) и Елизаветы Котляр (+179 мест, теперь 676-я).

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA Катерина Синякова сохранила лидерство. Ее напарница Тейлор Таунсенд идет второй.

Украинка Людмила Киченок поднялась с 9-го на 8-е место.

В топ-100 находятся еще две украинские теннисистки: Надежда Киченок (41-я) и Марта Костюк (57-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

Гонку на Итоговый благодаря титулу в Майами возглавила Арина Соболенко. Второй идет победительница Aus Open Мэдисон Киз.

Из украинок выше всех находится Элина Свитолина – 16-я. Даяна Ястремская замыкает топ-20, Марта Костюк – 24-я.

Гонка на Итоговый турнир WTA