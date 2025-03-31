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  4. Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-20, Костюк поднялась на пять позиций
WTA
31 марта 2025, 07:55 |
1528
2

Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-20, Костюк поднялась на пять позиций

Ангелина Калинина опустилась на 13 строчек

31 марта 2025, 07:55 |
1528
2
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-20, Костюк поднялась на пять позиций
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

31 марта женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели девушки провели на кортах турнира WTA 1000 в Майами.

Чемпионкой тысячника стала первая ракетка мира Арина Соболенко, которая сохранила лидерство в рейтинге. В топ-5 по прежнему входят Ига Свентек, Коко Гауфф, Джессика Пегула и Мэдисон Киз.

Из изменений в первой десятке: Жасмин Паолини опустила Мирру Андрееву на одну позицию и идет шестой, Чжэн Циньвень поднялась на восьмое место, Паула Бадоса стала девятой, вытеснив Эмму Наварро за пределы топ-10 и сместив Елену Рыбакину на 10-ю строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 18-е место, вернувшись в топ-10 впервые с июня прошлого года.

Марта Костюк улучшила пять позиций и теперь идет 24-й. Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Анастасия Соболева и Леся Цуренко утратили позиции.

Небольшие улучшения у Дарьи Снигур, Юлии Стародубцевой и Катарины Завацкой.

Также отметим прогресс Александры Олейниковой (+32 места, теперь 265-я), Вероники Подрез (+35 мест, теперь 462-я) и Елизаветы Котляр (+179 мест, теперь 676-я).

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA Катерина Синякова сохранила лидерство. Ее напарница Тейлор Таунсенд идет второй.

Украинка Людмила Киченок поднялась с 9-го на 8-е место.

В топ-100 находятся еще две украинские теннисистки: Надежда Киченок (41-я) и Марта Костюк (57-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

Гонку на Итоговый благодаря титулу в Майами возглавила Арина Соболенко. Второй идет победительница Aus Open Мэдисон Киз.

Из украинок выше всех находится Элина Свитолина – 16-я. Даяна Ястремская замыкает топ-20, Марта Костюк – 24-я.

Гонка на Итоговый турнир WTA

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рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Елизавета Котляр Вероника Подрез Паула Бадоса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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onco-clown
В статье опечатка, Свитолина поднялась на 18 место и вернулась в топ-20, а в статье указано в топ-10.
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+1
onco-clown
Сабаленку в этом году, наверное, уже никто с первого места не подвинет.
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0
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