Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами

29 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В решающем поединке сошлись Арина Соболенко (WTA 1) и Джессика Пегула (США, WTA 4). Четвертая ракетка мира потерпела поражение в двух сетах.

WTA 1000 Майами. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула (США) [1] – 7:5, 6:2

Это была девятая встреча соперниц. Счет стал 7:2 в пользу Арины. Соболенко выиграла второй трофей в сезоне.

Пегула провела третий финальный поединок в 2025 году. В начале марта она стала чемпионкой на кортах Остина, а в январе боролась за титул в Аделаиде.

Соболенко в Майами, помимо Джессики, выиграла у Виктории Томовой, Елены-Габриэлы Русе, Даниэль Коллинс, Чжэн Циньвень и Жасмин Паолини.

Джессика во Флориде успела пройти Бернарду Перу, Анну Калинскую, Марту Костюк, Эмму Радукану и Александру Эалу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко