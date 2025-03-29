Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Арина Соболенко в двух сетах переиграла Джессику Пегулу
29 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В решающем поединке сошлись Арина Соболенко (WTA 1) и Джессика Пегула (США, WTA 4). Четвертая ракетка мира потерпела поражение в двух сетах.
WTA 1000 Майами. Хард. Финал
Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула (США) [1] – 7:5, 6:2
Это была девятая встреча соперниц. Счет стал 7:2 в пользу Арины. Соболенко выиграла второй трофей в сезоне.
Пегула провела третий финальный поединок в 2025 году. В начале марта она стала чемпионкой на кортах Остина, а в январе боролась за титул в Аделаиде.
Соболенко в Майами, помимо Джессики, выиграла у Виктории Томовой, Елены-Габриэлы Русе, Даниэль Коллинс, Чжэн Циньвень и Жасмин Паолини.
Джессика во Флориде успела пройти Бернарду Перу, Анну Калинскую, Марту Костюк, Эмму Радукану и Александру Эалу.
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