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WTA
29 марта 2025, 23:46 | Обновлено 30 марта 2025, 00:07
985
6

Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами

Арина Соболенко в двух сетах переиграла Джессику Пегулу

29 марта 2025, 23:46 | Обновлено 30 марта 2025, 00:07
985
6
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

29 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В решающем поединке сошлись Арина Соболенко (WTA 1) и Джессика Пегула (США, WTA 4). Четвертая ракетка мира потерпела поражение в двух сетах.

WTA 1000 Майами. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула (США) [1] – 7:5, 6:2

Это была девятая встреча соперниц. Счет стал 7:2 в пользу Арины. Соболенко выиграла второй трофей в сезоне.

Пегула провела третий финальный поединок в 2025 году. В начале марта она стала чемпионкой на кортах Остина, а в январе боролась за титул в Аделаиде.

Соболенко в Майами, помимо Джессики, выиграла у Виктории Томовой, Елены-Габриэлы Русе, Даниэль Коллинс, Чжэн Циньвень и Жасмин Паолини.

Джессика во Флориде успела пройти Бернарду Перу, Анну Калинскую, Марту Костюк, Эмму Радукану и Александру Эалу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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Арина Соболенко Джессика Пегула WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Рідна Україні сестричка Білорусь❗❤️💚
Єдина в нас матір Київська Русь❗
Вітати радий до нестями❗
Аріну з титулом в Маямі❗
🌆☀️🏆 😊
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0
Fdail
Очікувано, Пегула ні технічно/фізично , ні ментально не може переїхати бульдозер. Якщо б філіпінка без особливої втоми вийшла в фінал, були б шанси. Видно, що дівчина готова гризтися за матчі. А так все зрозуміло
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0
❤️🎾
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-1
Viktor Shuper
стероїдна кобиляка-бульбозавр перемогла, на жаль
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-1
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Mystic_Healer
як заїбав цей трансгендер
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-2
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