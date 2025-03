Четвертая ракетка мира выиграла первый трофей за семь месяцев

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 4) стала чемпионкой на хардовом турнире WTA 250 в Остине, США.

В финале четвертая ракетка мира в двух сетах переиграла свою соотечественницу Маккартни Кесслер (WTA 56) за 1 час и 23 минуты.

WTA 250 Остин. Хард. Финал

Джессика Пегула (США) [1] – Маккартни Кесслер (США) [5] – 7:5, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Помимо Кесслер, Пегула на своем пути к чемпионству в Остине также одолела Аранчу Рус, Нурию Паррисас-Диас, Анну Блинкову и Айлу Томлянович.

Пегула выиграла седьмой трофей в карьере и первый с августа 2024 года, когда стала победительницей тысячника в Торонто. Джессика провела 16-й финал в карьере и второй в сезоне. В январе она уступила Мэдисон Киз в финале пятисотника в Аделаиде.

Для Кесслер это был всего третий финал. Маккартни впервые потерпела поражение. В 2024 она выиграла турнир в Кливленде, а в 2025 подняла трофей над головой в Хобарте.

First title of 2025! 🏆@JPegula grabs her first title in Austin after defeating Kessler 7-5, 6-2. #ATXOpen pic.twitter.com/XwBHlfO6d0