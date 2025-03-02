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WTA
02 марта 2025, 23:05 | Обновлено 02 марта 2025, 23:24
254
0

Четвертая ракетка мира выиграла первый трофей за семь месяцев

Джессика Пегула стала победительницей турнира WTA 250 в Остине

02 марта 2025, 23:05 | Обновлено 02 марта 2025, 23:24
254
0
Четвертая ракетка мира выиграла первый трофей за семь месяцев
WTA. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 4) стала чемпионкой на хардовом турнире WTA 250 в Остине, США.

В финале четвертая ракетка мира в двух сетах переиграла свою соотечественницу Маккартни Кесслер (WTA 56) за 1 час и 23 минуты.

WTA 250 Остин. Хард. Финал

Джессика Пегула (США) [1] – Маккартни Кесслер (США) [5] – 7:5, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Помимо Кесслер, Пегула на своем пути к чемпионству в Остине также одолела Аранчу Рус, Нурию Паррисас-Диас, Анну Блинкову и Айлу Томлянович.

Пегула выиграла седьмой трофей в карьере и первый с августа 2024 года, когда стала победительницей тысячника в Торонто. Джессика провела 16-й финал в карьере и второй в сезоне. В январе она уступила Мэдисон Киз в финале пятисотника в Аделаиде.

Для Кесслер это был всего третий финал. Маккартни впервые потерпела поражение. В 2024 она выиграла турнир в Кливленде, а в 2025 подняла трофей над головой в Хобарте.

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Джессика Пегула Маккартни Кесслер WTA Остин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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