Призовые в WTA-Туре: Свитолина – в топ-20. Сколько заработали украинки?

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг теннисисток по призовым за сезон 2025 года.

Больше всех заработала первая ракетка мира Арина Соболенко – 15 008 519 долларов. Это новый рекорд в женском Туре – предыдущий лучший показатель был у Серены Уильямс ($12,385,572 в 2013 году).

В топ-5 также входят Ига Свентек, Елена Рыбакина, Коко Гауфф и Аманда Анисимова.

65 теннисисток в 2025 году заработали минимум один миллион долларов. Для сравнения, в АТР такую сумму или больше получили 89 теннисистов.

Из украинок наибольшую сумму призовых за год получила Элина Свитолина – 2 213 164 долларов. Элина располагается на 17-й позиции.

В топ-50 из представительниц Украины также находятся Марта Костюк (26-я) и Даяна Ястремская (44-я).

Топ-10 теннисисток по призовым в 2025 году:

🏳️ Арина Соболенко – $15 008 519 Ига Свентек – $10 112 532 Елена Рыбакина – $8 456 632 Коко Гауфф – $7 966 845 Аманда Анисимова – $7 260 577 Джессика Пегула – $5 262 311 Жасмин Паолини – $5 253 997 🏳️ Мирра Андреева – $4 726 226 Мэдисон Киз – $4 357 787 Элизе Мертенс – $2 895 029

Призовые украинок в 2025 году:

17. Элина Свитолина – $2 213 164

26. Марта Костюк – $1 794 913

44. Даяна Ястремская – $1 245 385

81. Юлия Стародубцева – $847 896

127. Ангелина Калинина – $439 651

156. Людмила Киченок – $345 468

195. Дарья Снигур – $243 031

226. Анастасия Соболева – $176 838

230. Надежда Киченок – $174 308

258. Александра Олейникова – $133 449

