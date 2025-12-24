В ITF назвали чемпионов мира по теннису 2025 года

Международная теннисная федерация (ITF) традиционно назвала чемпионов мира по теннису 2025 года.

У мужчин признание получил итальянец Янник Синнер, а у женщин – Арина Соболенко.

ITF определяет чемпионов мира на основе собственного мнения большинства Совета директоров. Турниры Grand Slam являются решающим фактором при определении чемпионов мира ITF каждый год.

Чемпионами мира в парном разряде у мужчин стали Марсель Гранольерс и Орасио Себальос, у женщин – Сара Эррани и Жасмин Паолини, у парней – Иван Иванов, а у девушек – Кристина Пеничкова.

Все чемпионы мира по теннису по версии ITF (мужчины)

Все чемпионы мира по теннису по версии ITF (женщины)