В ITF назвали чемпионов мира по теннису 2025 года
Синнер и Соболенко получили признание от Международной теннисной федерации
Международная теннисная федерация (ITF) традиционно назвала чемпионов мира по теннису 2025 года.
У мужчин признание получил итальянец Янник Синнер, а у женщин – Арина Соболенко.
ITF определяет чемпионов мира на основе собственного мнения большинства Совета директоров. Турниры Grand Slam являются решающим фактором при определении чемпионов мира ITF каждый год.
Чемпионами мира в парном разряде у мужчин стали Марсель Гранольерс и Орасио Себальос, у женщин – Сара Эррани и Жасмин Паолини, у парней – Иван Иванов, а у девушек – Кристина Пеничкова.
Все чемпионы мира по теннису по версии ITF (мужчины)
Все чемпионы мира по теннису по версии ITF (женщины)
