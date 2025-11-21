Финансовая гонка АТР. Кто заработал за 2025 год больше: Алькарас или Синнер
Карлос и Янник на двоих за сезон получили почти 38 миллионов долларов
Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) обнародовала финансовые итоги сезона 2025 года.
Больше всех за год заработал Янник Синнер – $19 114 396. Призовые лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса чуть меньше – $18 803 427.
Янника и Карлос на двоих за сезон заработали $37 917 823 – это лишь на $1 768 135 меньше, чем остальные восемь игроков в топ-10 по призовым за год вместе взятые ($39 685 958).
Топ-10 теннисистов по призовым в 2025 году:
- Янник Синнер – $19 114 396
- Карлос Алькарас – $18 803 427
- Александр Зверев – $5 976 268
- Тейлор Фритц – $5 456 536
- Феликс Оже-Альяссим – $5 228 696
- Алекс де Минаур – $5 192 227
- Новак Джокович – $5 127 245
- Лоренцо Музетти – $4 682 629
- Бен Шелтон – $4 600 653
- Джек Дрэйпер – $3 421 704
Если учитывать всех теннисистов, то 89 игроков заработали не менее миллиона долларов. Выше упомянутые суммы указаны до вычета налогов, также они не включают в себя бонусы.
Касательно бонусов: шесть игроков Тура получат денежные бонусы за выступления на пятисотниках и еще 30 – за выступления на Мастерсах и Итоговом турнире.
Лучшие теннисисты по призовым в 2025 году
Теннисисты, которые получат бонусы за выступления на турнирах АТР 500
Теннисисты, которые получат бонусы за выступления на Мастерсах и Итоговом турнире
