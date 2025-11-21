Финансовая гонка АТР. Кто заработал за 2025 год больше: Алькарас или Синнер

Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) обнародовала финансовые итоги сезона 2025 года.

Больше всех за год заработал Янник Синнер – $19 114 396. Призовые лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса чуть меньше – $18 803 427.

Янника и Карлос на двоих за сезон заработали $37 917 823 – это лишь на $1 768 135 меньше, чем остальные восемь игроков в топ-10 по призовым за год вместе взятые ($39 685 958).

Топ-10 теннисистов по призовым в 2025 году:

Янник Синнер – $19 114 396 Карлос Алькарас – $18 803 427 Александр Зверев – $5 976 268 Тейлор Фритц – $5 456 536 Феликс Оже-Альяссим – $5 228 696 Алекс де Минаур – $5 192 227 Новак Джокович – $5 127 245 Лоренцо Музетти – $4 682 629 Бен Шелтон – $4 600 653 Джек Дрэйпер – $3 421 704

Если учитывать всех теннисистов, то 89 игроков заработали не менее миллиона долларов. Выше упомянутые суммы указаны до вычета налогов, также они не включают в себя бонусы.

Касательно бонусов: шесть игроков Тура получат денежные бонусы за выступления на пятисотниках и еще 30 – за выступления на Мастерсах и Итоговом турнире.

Лучшие теннисисты по призовым в 2025 году

Теннисисты, которые получат бонусы за выступления на турнирах АТР 500

Теннисисты, которые получат бонусы за выступления на Мастерсах и Итоговом турнире