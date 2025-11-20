Так это уже было... Синнер за октябрь – ноябрь заработал более 11 млн евро

Второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер за месяц (в период с 15 октября по 16 ноября) заработал 11 050 359 евро.

Такую невероятную сумму итальянец получил благодаря выигранному выставочному турниру Six Kings Slam в Эр-Рияде (6 млн долларов или 5 198 400 евро), трофею пятисотника в Вене (511 835 евро), титулу Мастерса в Париже (946 610 евро) и чемпионству на Итоговом турнире (4 393 514 евро).

В эквиваленте в доллары призовые Синнера за этот период составляют $12 707 912. Интересно, что в прошлом году за октябрь – ноябрь Янник также заработал баснословную сумму – 11 миллионов и 991 тысячу долларов. Тогда Синнер тоже выиграл выставочный шлем в Эр-Рияде, а также стал чемпионом Мастерса в Шанхае и ATP Finals.

Призовые Синнера за карьеру (учитываются только официальные соревнования) составляют $56,6 миллионов или 49 млн евро.