Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Янник обыграл Карлоса в двух сетах и завоевал трофей ATP Finals 2025 в Турине
Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) стал победителем Итогового турнира АТР 2025 в Турине (Италия).
В финале Янник в двух сетах переиграл Карлоса Алькараса (Испания, ATP 1) за 2 часа и 4 минуты.
Итоговый турнир АТР 2025. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия) – 6:7 (5:7), 5:7
Карлос задовольнився статусом першої ракетки і спробує тепер морально реабілітуватися здобуттям титулу на фіналі КД. Шкода лише, що там протистояння цих двох ми точно не побачимо.