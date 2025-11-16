Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
ATP
16 ноября 2025, 21:33 | Обновлено 16 ноября 2025, 21:34
1

Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира

Янник обыграл Карлоса в двух сетах и завоевал трофей ATP Finals 2025 в Турине

Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) стал победителем Итогового турнира АТР 2025 в Турине (Италия).

В финале Янник в двух сетах переиграл Карлоса Алькараса (Испания, ATP 1) за 2 часа и 4 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия) – 6:7 (5:7), 5:7

Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Итоговый турнир ATP
introvert
Ну що ж, Сіннер сповна скористався перевагою "свого поля". Свого як в прямому, так і в переносному сенсі. Хоча треба віддати належне обставинам матчу: боротьба була абсолютно рівною, та й на брейк-пойнті, який дозволив Янніку зробити зворотний брейк в другому сеті, йому просто неймовірно пощастило.
Карлос задовольнився статусом першої ракетки і спробує тепер морально реабілітуватися здобуттям титулу на фіналі КД. Шкода лише, що там протистояння цих двох ми точно не побачимо. 
