  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
14 декабря 2025, 22:42
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»

Президент УАФ – о Яннике Синнере

14 декабря 2025, 22:42
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился своим мнением об одном из сильнейших теннисистов мира – Яннике Синнере.

«Слежу ли я за Синнером? Да, конечно! Мы даже разговаривали по телефону. Он действительно невероятный. Для Италии это особенный спортсмен — у вас еще не было игрока такого уровня. Так что получайте удовольствие от его выступлений», — сказал Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал работу главного тренера итальянского «Милана» Массимилиано Аллегри в нынешнем сезоне.

По теме:
Малиновский сыграет 50-й матч за Дженоа в Серии А
ФОТО. Шевченко вспомнил свой Золотой мяч и дал интересный прогноз
Исторический день! 21 год назад Шевченко завоевал Золотой мяч
Янник Синнер Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Tuttosport
