Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился своим мнением об одном из сильнейших теннисистов мира – Яннике Синнере.

«Слежу ли я за Синнером? Да, конечно! Мы даже разговаривали по телефону. Он действительно невероятный. Для Италии это особенный спортсмен — у вас еще не было игрока такого уровня. Так что получайте удовольствие от его выступлений», — сказал Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал работу главного тренера итальянского «Милана» Массимилиано Аллегри в нынешнем сезоне.