Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 января 2026, 18:52 | Обновлено 10 января 2026, 18:58
Также полузащитник Жироны сравнится с Евгением Коноплянкой по количеству игр в топ-5 лигах

Виктор Цыганков сыграет 100-й матч за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков сыграет свой 100-й матч за клуб во всех турнирах.

Произойдет это в матче 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором Жирона будет принимать Осасуну.

Для Владислава Ваната этот поединок станет 18-м за команду.

Матчи украинских футболистов за Жирону (с учетом матча Жирона – Осасуна)

  • 100 – Виктор Цыганков (89 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
  • 39 – Артем Довбик (36 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании)
  • 18 – Владислав Ванат (16 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
  • 5 – Владислав Крапивцов (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Этот матч станет для Цыганкова 89-м в чемпионате Испании.

Среди всех украинцев, выступавших в топ-5 европейских чемпионатах, полузащитник Жироны будет делить теперь 9 место по количеству сыгранных матчей с Евгением Коноплянкой, который в свое время сыграл такое же количество (за Севилью и Шальке).

Украинские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в топ-5 европейских чемпионатах (с учетом матча Жирона – Осасуна)

  • 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
  • 189 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 54 – Дженоа, 20 – Марсель)
  • 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
  • 128 – Виталий Миколенко (128 – Эвертон)
  • 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
  • 92 – Илья Забарный (78 – Борнмут, 14 – ПСЖ)
  • 89 – Евгений Коноплянка (57 – Шальке, 32 – Севилья)
  • 89 – Виктор Цыганков (89 – Жирона)
чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика Виктор Цыганков Жирона - Осасуна Жирона Осасуна Евгений Коноплянка Андрей Шевченко Артем Довбик Владислав Ванат Владислав Крапивцов
