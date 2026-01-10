Виктор Цыганков сыграет 100-й матч за Жирону

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков сыграет свой 100-й матч за клуб во всех турнирах.

Произойдет это в матче 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором Жирона будет принимать Осасуну.

Для Владислава Ваната этот поединок станет 18-м за команду.

Матчи украинских футболистов за Жирону (с учетом матча Жирона – Осасуна)

100 – Виктор Цыганков (89 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)

39 – Артем Довбик (36 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании)

18 – Владислав Ванат (16 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)

5 – Владислав Крапивцов (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Этот матч станет для Цыганкова 89-м в чемпионате Испании.

Среди всех украинцев, выступавших в топ-5 европейских чемпионатах, полузащитник Жироны будет делить теперь 9 место по количеству сыгранных матчей с Евгением Коноплянкой, который в свое время сыграл такое же количество (за Севилью и Шальке).

Украинские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в топ-5 европейских чемпионатах (с учетом матча Жирона – Осасуна)