С украинцами. Стали известны стартовые составы на матч Жирона – Осасуна

Стали известны стартовые составы на поединок 19-го утра чемпионата Испании между «Жироной» и «Осасуной».

Поединок примет стадион «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучит 10 января в 19:30 по Киеву.

В стартовом составе хозяев поля выйдет сразу два украинца: вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. В резерве команды Мичела нашлось место еще одному украинцу – голкиперу Владиславу Крапивцову.

Стартовые составы на матч Жирона – Осасуна: