С украинцами. Стали известны стартовые составы на матч Жирона – Осасуна

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 января 2026, 18:28 | Обновлено 10 января 2026, 18:29
Поединок чемпионата Испании стартует в 19:30 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

Стали известны стартовые составы на поединок 19-го утра чемпионата Испании между «Жироной» и «Осасуной».

Поединок примет стадион «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучит 10 января в 19:30 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В стартовом составе хозяев поля выйдет сразу два украинца: вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. В резерве команды Мичела нашлось место еще одному украинцу – голкиперу Владиславу Крапивцову.

Стартовые составы на матч Жирона – Осасуна:

Жирона Жирона - Осасуна Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
