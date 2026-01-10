С украинцами. Стали известны стартовые составы на матч Жирона – Осасуна
Поединок чемпионата Испании стартует в 19:30 по киевскому времени
Стали известны стартовые составы на поединок 19-го утра чемпионата Испании между «Жироной» и «Осасуной».
Поединок примет стадион «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучит 10 января в 19:30 по Киеву.
В стартовом составе хозяев поля выйдет сразу два украинца: вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. В резерве команды Мичела нашлось место еще одному украинцу – голкиперу Владиславу Крапивцову.
Стартовые составы на матч Жирона – Осасуна:
