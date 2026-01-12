Команда Второй лиги приступит к работе 20 января с новым тренером

Как стало известно Sport.ua, футболисты команды Скала 1911 Стрый вернутся из отпуска 20 января и приступят к работе.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что Скалу 1911 возглавил Александр Степанов. Новий главный тренер начинает формировать свой коллектив.

На зимних учебно-тренировочных сборах со Скалой 1911 начнут заниматься новички, которые будут объявлены позже. Также с командой будут тренироваться футболисты на просмотре.

В таблице Группы А Второй лиги Украины Скала 1911 занимает пятое место с 29 очками.

По информации Sport.ua, на 30 число у Скалы 1911 Стрый запланирован спарринг с Фениксом-Мариуполь.