Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мазяра не будет. Скалу 1911 возглавил бывший наставник Скорука
Украина. Вторая лига
19 декабря 2025, 17:43 | Обновлено 19 декабря 2025, 18:29
389
1

Мазяра не будет. Скалу 1911 возглавил бывший наставник Скорука

Александр Степанов назначен главным тренером команды из города Стрый

19 декабря 2025, 17:43 | Обновлено 19 декабря 2025, 18:29
389
1 Comments
Мазяра не будет. Скалу 1911 возглавил бывший наставник Скорука
Александр Степанов

По информации Sport.ua, 42-летний украинский специалист Александр Степанов возглавил Скалу 1911 Стрый из Второй лиги Украины.

Ранее Sport.ua сообщал, что руководство команды отправило в отставку Романа Гнатиева и рассматривала на должность главного тренера известного коуча Владимира Мазяра. Однако в итоге в клубе решили назначить Степанова.

Александр Степанов уже некоторое время работает в системе Скалы 1911. Он занимался командой U-19, которая выступает в региональной лиге.

Степанов с 2010 по 2023 год возглавлял Скорук Томаковка. 2.5 года назад клуб снялся с сезона Первой лиги и пока что так и не возобновил деятельность.

Половину текущего сезона Второй лиги Украины Скала 1911 завершила на пятом месте в Группе А с 29 очками.

По теме:
Рассматривает трансферы украинцев. Легенда Динамо возглавил новый клуб
Суркис назначил нового тренера Динамо в телефонном разговоре
Есть ли договоренность? Известны подробности о должности тренера Карпат
Владимир Мазяр Скала 1911 Стрый назначение тренера Вторая лига Украины инсайд new Скорук Томаковка
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-10 открытий украинского спорта в 2025 году. Версия Sport.ua
Другие виды | 19 декабря 2025, 09:30 7
Топ-10 открытий украинского спорта в 2025 году. Версия Sport.ua
Топ-10 открытий украинского спорта в 2025 году. Версия Sport.ua

Несмотря на войну, наш спорт продолжает раскрывать яркие персоналии

ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
Футбол | 19 декабря 2025, 03:59 6
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии

Могут вернуть юных футболистов

Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Футбол | 19.12.2025, 08:54
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Болонья – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Футбол | 19.12.2025, 16:51
Болонья – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Болонья – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Футбол | 18.12.2025, 20:42
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Скала 1911 в першій частині сезону демонструвала результативний футбол. Щоправда і пропускала чимало
Ответить
0
Популярные новости
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 39
Футбол
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
17.12.2025, 21:42
Футбол
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 24
Футбол
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем