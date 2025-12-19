Мазяра не будет. Скалу 1911 возглавил бывший наставник Скорука

По информации Sport.ua, 42-летний украинский специалист Александр Степанов возглавил Скалу 1911 Стрый из Второй лиги Украины.

Ранее Sport.ua сообщал, что руководство команды отправило в отставку Романа Гнатиева и рассматривала на должность главного тренера известного коуча Владимира Мазяра. Однако в итоге в клубе решили назначить Степанова.

Александр Степанов уже некоторое время работает в системе Скалы 1911. Он занимался командой U-19, которая выступает в региональной лиге.

Степанов с 2010 по 2023 год возглавлял Скорук Томаковка. 2.5 года назад клуб снялся с сезона Первой лиги и пока что так и не возобновил деятельность.

Половину текущего сезона Второй лиги Украины Скала 1911 завершила на пятом месте в Группе А с 29 очками.