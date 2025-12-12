Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Вторая лига
12 декабря 2025, 14:06
В команде Второй лиги Украины грядут перемены: главный тренер покинет клуб

Скала 1911 Стрый и Роман Гнатив завершили сотрудничество

ФК Скала 1911 Стрый

Руководство команды Второй лиги Украины Скала 1911 Стрый готовит перемены в клубе.

Как стало известно Sport.ua, 52-летний специалист Роман Гнатив покинет команду в ближайшее время. Пока что неизвестно, кто придет на его место.

Гнатив возглавил Скалу 1911 в феврале 2025 года. В текущем сезоне третьего по силе дивизиона страны команда занимает пятое место в Группе А с 29 очками.

Таблица Второй лиги Украины 2025/26 (Группа А)

Группа А Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Куликов-Белка 19 13 3 3 38 - 13 21.03.26 12:00 Лесное - Куликов-Белка30.11.25 Куликов-Белка 3:0 Скала 191122.11.25 Реал Фарма 0:4 Куликов-Белка16.11.25 Куликов-Белка 1:0 Буковина-212.11.25 Ужгород 0:2 Куликов-Белка08.11.25 Куликов-Белка 1:1 Полесье-2 42
2 Полесье-2 19 11 6 2 44 - 18 21.03.26 12:00 Реал Фарма - Полесье-229.11.25 Полесье-2 1:0 Буковина-223.11.25 Ужгород 0:3 Полесье-212.11.25 Атлет 1:4 Полесье-208.11.25 Куликов-Белка 1:1 Полесье-201.11.25 Полесье-2 0:0 Нива-2 Тернополь 39
3 Нива-2 Тернополь 19 12 2 5 25 - 17 21.03.26 12:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь23.11.25 Скала 1911 1:1 Нива-2 Тернополь17.11.25 Нива-2 Тернополь 4:0 Реал Фарма12.11.25 Буковина-2 1:2 Нива-2 Тернополь07.11.25 Нива-2 Тернополь 1:0 Ужгород01.11.25 Полесье-2 0:0 Нива-2 Тернополь 38
4 Нива Винница 20 9 3 8 31 - 26 22.11.25 Нива Винница 3:1 Вильховцы16.11.25 Нива Винница 1:2 Скала 191112.11.25 Реал Фарма 0:5 Нива Винница07.11.25 Нива Винница 0:0 Буковина-202.11.25 Ужгород 0:2 Нива Винница 30
5 Скала 1911 19 9 2 8 44 - 31 21.03.26 12:00 Скала 1911 - Атлет30.11.25 Куликов-Белка 3:0 Скала 191123.11.25 Скала 1911 1:1 Нива-2 Тернополь16.11.25 Нива Винница 1:2 Скала 191112.11.25 Скала 1911 4:1 Вильховцы08.11.25 Лесное 4:1 Скала 1911 29
6 Атлет 19 9 1 9 28 - 33 21.03.26 12:00 Скала 1911 - Атлет29.11.25 Атлет 4:2 Реал Фарма21.11.25 Буковина-2 1:2 Атлет16.11.25 Атлет 2:0 Ужгород12.11.25 Атлет 1:4 Полесье-202.11.25 Атлет 1:2 Куликов-Белка 28
7 Лесное 17 8 3 6 32 - 30 21.03.26 12:00 Лесное - Куликов-Белка08.11.25 Лесное 4:1 Скала 191101.11.25 Реал Фарма 1:3 Лесное24.10.25 Лесное 2:2 Буковина-219.10.25 Ужгород 3:0 Лесное12.10.25 Лесное 1:5 Полесье-2 27
8 Ужгород 18 6 3 9 20 - 25 21.03.26 12:00 Буковина-2 - Ужгород23.11.25 Ужгород 0:3 Полесье-216.11.25 Атлет 2:0 Ужгород12.11.25 Ужгород 0:2 Куликов-Белка07.11.25 Нива-2 Тернополь 1:0 Ужгород02.11.25 Ужгород 0:2 Нива Винница 21
9 Вильховцы 18 5 4 9 27 - 36 21.03.26 12:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь22.11.25 Нива Винница 3:1 Вильховцы12.11.25 Скала 1911 4:1 Вильховцы08.11.25 Вильховцы 3:1 Реал Фарма03.11.25 Буковина-2 1:3 Вильховцы26.10.25 Вильховцы 1:1 Ужгород 19
10 Буковина-2 19 4 5 10 21 - 31 21.03.26 12:00 Буковина-2 - Ужгород29.11.25 Полесье-2 1:0 Буковина-221.11.25 Буковина-2 1:2 Атлет16.11.25 Куликов-Белка 1:0 Буковина-212.11.25 Буковина-2 1:2 Нива-2 Тернополь07.11.25 Нива Винница 0:0 Буковина-2 17
11 Реал Фарма 19 0 2 17 14 - 64 21.03.26 12:00 Реал Фарма - Полесье-229.11.25 Атлет 4:2 Реал Фарма22.11.25 Реал Фарма 0:4 Куликов-Белка17.11.25 Нива-2 Тернополь 4:0 Реал Фарма12.11.25 Реал Фарма 0:5 Нива Винница08.11.25 Вильховцы 3:1 Реал Фарма 2
Полная таблица

Максим Коваленко
