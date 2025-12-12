В команде Второй лиги Украины грядут перемены: главный тренер покинет клуб

Руководство команды Второй лиги Украины Скала 1911 Стрый готовит перемены в клубе.

Как стало известно Sport.ua, 52-летний специалист Роман Гнатив покинет команду в ближайшее время. Пока что неизвестно, кто придет на его место.

Гнатив возглавил Скалу 1911 в феврале 2025 года. В текущем сезоне третьего по силе дивизиона страны команда занимает пятое место в Группе А с 29 очками.

Таблица Второй лиги Украины 2025/26 (Группа А)